L’ex protagonista di Temptation Island si racconta senza filtri, tra difficoltà personali, desiderio di stabilità sentimentale e sogni per il futuro

Pubblicità

L’uscita anticipata di Giovanni Grazioso da Uomini e Donne continua a far discutere. Dopo poche settimane sul trono del dating show di Maria De Filippi, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di interrompere il percorso, spiegando di non sentirsi psicologicamente pronto per una nuova relazione dopo la fine della storia con Sabrina Soussi.

Proprio Sabrina, rispondendo alle domande dei follower sui social, ha commentato con prudenza la scelta dell’ex fidanzato, raccontando anche un periodo personale tutt’altro che semplice.

Pubblicità

Pubblicità

La reazione alla scelta dell’ex fidanzato

«Non posso esprimere il mio pensiero o dare un parere, visto che la puntata non è uscita. Però penso che abbia le sue buone ragioni».

Nel confronto con i fan, Sabrina Soussi ha ammesso che, potendo tornare indietro, cambierebbe alcuni suoi atteggiamenti, soprattutto nei rapporti con le persone.

«Cercherei di essere stata diversa con alcune persone che forse non ho trattato come meritavano e avrei voluto avere un po’ più di pazienza. Col tempo ho capito che a volte basterebbe fermarsi un attimo in più prima di reagire».

Oggi, invece, immagina un legame fondato sulla fiducia e sulla tranquillità, lontano dalle incomprensioni del passato.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Cerco stabilità, complicità e soprattutto quella sintonia in cui ci si capisce anche senza bisogno di parlare. Vorrei sentirmi capita, serena e libera di essere me stessa, ma anche coccolata, viziata e avere accanto qualcuno con cui condividere tutto, senza segreti».

Come sta Sabrina dopo il ricovero

La giovane ha parlato anche delle difficoltà vissute recentemente sul fronte della salute, dopo aver raccontato di essere stata ricoverata in ospedale. Senza entrare nei dettagli clinici, ha spiegato di aver bisogno di tempo per recuperare.

Pubblicità

«Diciamo che non è un bel periodo, ho passato giorni migliori. Ma cerco di prendere le cose come vengono. Piano piano mi riprenderò, ci vuole solo un po’ di tempo».

Il viaggio con le amiche e il sogno di una famiglia

Tra i progetti più vicini c’è un viaggio di qualche giorno con Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, conosciute nell’esperienza di Temptation Island. Ma lo sguardo di Sabrina è rivolto soprattutto a un futuro fatto di indipendenza economica e affetti solidi.

«Uno dei miei sogni più grandi è riuscire ad avere un lavoro tutto mio e una stabilità economica che mi permetta di non far lavorare più mia mamma».

A questo desiderio si aggiunge quello di costruire una famiglia serena e di offrire un giorno a una figlia l’amore e le opportunità che sente di non aver avuto. Per lei, la felicità resta soprattutto il tempo trascorso con le persone care, anche nei momenti più semplici.

Un futuro al Grande Fratello Vip?

Alla domanda su un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, Sabrina Soussi non ha chiuso del tutto la porta. Pur ammettendo di non amare particolarmente le dinamiche del reality, considera la televisione un’occasione per mostrare aspetti di sé rimasti in ombra.

«Lo farei per farmi conoscere davvero, per mostrare anche quei lati di me che in televisione non sono venuti fuori».

Per il momento non c’è alcun annuncio di partecipazione: soltanto una possibilità che la giovane non esclude, mentre prova a ritrovare serenità e a concentrarsi sui propri obiettivi.