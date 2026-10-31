Uomini e Donne, Brando Ephrikian si candida per tornare sul trono. E su Raffaella Scuotto: «Ho sofferto molto»

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Un ritorno a Uomini e Donne per cercare di nuovo l’amore. Brando Ephrikian non nasconde il desiderio di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, l’ex tronista ha raccontato la sua vita dopo la fine della relazione con Raffaella Scuotto e ha aperto alla possibilità di una seconda esperienza televisiva.

«Tornerei sul trono»: la candidatura di Brando

Alla domanda su un eventuale ritorno nel programma, Brando Ephrikian ha risposto: «Assolutamente sì, ci ho pensato!». Oggi, dopo le esperienze degli ultimi anni, ritiene di poter affrontare nuove conoscenze con maggiore consapevolezza.

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L’ex tronista ha spiegato di essere single e di non aver costruito una relazione stabile dopo la separazione da Raffaella Scuotto. Il suo resta, per ora, un desiderio espresso pubblicamente.

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Il giudizio sui protagonisti di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, Brando Ephrikian ha commentato anche i percorsi di Giovanni Grazioso e Giacomo Vacalebre. Pur seguendo il programma compatibilmente con gli impegni di lavoro, ha riconosciuto alcune analogie con la propria esperienza e ha espresso un giudizio complessivamente positivo.

Il suo suggerimento ai protagonisti è di vivere le conoscenze con sincerità, senza lasciarsi condizionare troppo dalle telecamere e dalle reazioni del pubblico.

Le perplessità sulla coppia del Grande Fratello Vip

Non sono mancati i commenti sulle dinamiche sentimentali del Grande Fratello Vip, in particolare sulla frequentazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Brando Ephrikian ha criticato il modo in cui, a suo giudizio, si sarebbe conclusa la precedente relazione di lei.

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«Non capisco il senso, da parte di lei, di entrare in un programma da fidanzata e, fatalità, rendersi conto improvvisamente di non essere più innamorata», ha dichiarato. L’ex tronista ha espresso dispiacere anche per Gianmarco, coinvolto pubblicamente nella vicenda, osservando che sarebbe stato preferibile chiarire prima il rapporto precedente.

La rottura con Raffaella Scuotto e la voglia di ripartire

Brando Ephrikian è tornato sulla separazione da Raffaella Scuotto, conosciuta proprio a Uomini e Donne. La fine della loro storia aveva suscitato polemiche e accuse reciproche sui social. L’ex tronista ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile, anche per l’esposizione mediatica, e di aver scelto di non intraprendere azioni legali.

Oggi dice di aver voltato pagina, concentrandosi sul lavoro, sul proprio equilibrio e sulla possibilità di conoscere una nuova persona con cui costruire qualcosa di duraturo.