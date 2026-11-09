Temptation Island, è già finita tra Francesca Coppola e Graziano Lombardo? Il retroscena sulla coppia

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Francesca Coppola e Graziano Lombardo si sarebbero lasciati. L’indiscrezione arriva sui social da Lorenzo Pugnaloni, pochi giorni dopo l’intervista della coppia a Verissimo. Al momento non risultano conferme ufficiali dai diretti interessati.

La presunta rottura dopo l’intervista a Verissimo

Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, Francesca Coppola e Graziano Lombardo avrebbero interrotto la loro relazione. La notizia sorprende soprattutto per la tempistica: soltanto pochi giorni fa i due avevano parlato pubblicamente del loro legame nel salotto di Verissimo. Non sono stati chiariti i motivi dell’eventuale separazione e, in assenza di dichiarazioni dei protagonisti, la rottura resta una voce di gossip.

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A Verissimo il racconto di un amore nato per caso

Il 31 ottobre, ospite di Silvia Toffanin, Francesca Coppola aveva presentato Graziano Lombardo e raccontato come fosse nato il loro rapporto. Come riportato da TorreSette, la conoscenza era cominciata durante una visita a Catania da Sabrina Soussi, amica di Graziano.

Francesca Coppola aveva spiegato: «È nato tutto per caso. Ero in un periodo in cui non avevo voglia di conoscere nessuno, però Graziano mi è stato tanto vicino, ho pianto con lui». Sabrina Soussi aveva aggiunto: «Si sono conosciuti quando Francesca è venuta a trovarmi a Catania».

La distanza tra Napoli, dove vive Francesca, e Catania, città di Graziano, rappresentava una difficoltà concreta. «Lui abita a Catania e io a Napoli. Non è facile vedersi», aveva ammesso l’ex protagonista del reality.

La relazione tenuta nascosta dopo Temptation Island

In un successivo approfondimento pubblicato da TorreSette il 1° novembre era emerso un altro particolare: durante l’intervista Francesca Coppola aveva raccontato di frequentare Graziano Lombardo già da circa dieci mesi. Quando, dopo Temptation Island, aveva dichiarato di non avere nessuno accanto, la conoscenza era dunque già iniziata. Francesca aveva spiegato di aver preferito mantenere riservata la relazione per timore delle critiche dopo la difficile separazione da Danilo D’Angelo.

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Dal passato con Danilo al nuovo interrogativo

Il pubblico aveva conosciuto Francesca Coppola durante il percorso a Temptation Island con Danilo D’Angelo, segnato da gelosia, incomprensioni e una riconciliazione che non aveva resistito dopo il programma. La successiva frequentazione con Graziano Lombardo sembrava rappresentare un nuovo inizio, lontano dalle tensioni vissute davanti alle telecamere.

Ora l’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni rimette tutto in discussione. Saranno Francesca Coppola e Graziano Lombardo a chiarire se la loro storia sia davvero finita?