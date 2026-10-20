GF Vip, undicesima puntata: scintille nella Casa e lacrime in diretta: sette concorrenti a rischio eliminazione

Liti, gelosie, confronti accesi e momenti di commozione. L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 19 ottobre 2026 su Canale 5, ha regalato nuovi colpi di scena, mettendo a dura prova gli equilibri della Casa. A guidare la diretta è stata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La serata si è conclusa senza eliminazioni definitive, ma con sette concorrenti finiti al televoto.

Valeria Marini al centro delle polemiche

La puntata si è aperta con Valeria Marini, reduce da giorni difficili e dalla minaccia di abbandonare il reality. La showgirl è tornata sulla caduta che l’aveva coinvolta insieme a Carmen Di Pietro, spiegando di essersi spaventata per il colpo ricevuto al volto e di non aver voluto fare la vittima. Il confronto con gli altri inquilini non ha però spento le tensioni, riaccese anche durante uno scontro con Giulia Provvedi.

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La Casa si divide tra giovani e veterani

Il confronto tra i concorrenti più giovani e quelli con maggiore esperienza televisiva è diventato sempre più acceso. Guendalina Tavassi e Alex Belli hanno criticato alcuni atteggiamenti del gruppo formato, tra gli altri, da Megan Ria, Giacomo Gallani, Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Anche Andreas Müller è intervenuto nel dibattito, segno di una frattura che sembra ormai consolidata.

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Alex Belli, Valeria Marini e Marina La Rosa: gelosie in Casa

La vicinanza tra Alex Belli e Marina La Rosa ha alimentato la gelosia di Valeria Marini. Tra battute, provocazioni e chiarimenti, anche Marina ha ammesso di provare un certo fastidio nel vedere Alex così vicino alla showgirl. Una dinamica che continua a far discutere dentro e fuori la Casa.

Megan Ria riabbraccia la madre Linda

Uno dei momenti più intensi della serata ha avuto come protagonista Megan Ria. La ballerina ha raccontato un’infanzia segnata da sacrifici e responsabilità familiari, ricordando come la danza l’abbia aiutata a costruire il proprio percorso. A sorpresa è entrata nella Casa la madre Linda: il loro abbraccio ha commosso lo studio e i concorrenti.

Carmen Di Pietro ritrova il suo primo amore

Grande emozione anche per Carmen Di Pietro, che ha incontrato Luigi, il suo primo amore adolescenziale, dopo circa quarant’anni. La showgirl lo aveva ricordato più volte durante la permanenza nella Casa: il reality è riuscito a rintracciarlo e a organizzare un incontro carico di nostalgia.

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Il doppio televoto: Jonathan e Giacomo a rischio

Il primo verdetto ha riguardato Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. A ricevere meno preferenze è stato Jonathan, con il 17,1% dei voti, diventando il primo candidato alla prossima eliminazione. La busta nera ha poi portato al televoto flash Carmen Di Pietro e Giacomo Gallani, indicati dai coinquilini tra coloro che si espongono meno. Il pubblico ha salvato Carmen con il 66,24%, mentre Giacomo, con il 33,76%, è diventato il secondo candidato all’uscita.

I sette concorrenti in nomination

A Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani si sono aggiunti Guendalina Tavassi, Megan Ria, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa. Nessun concorrente ha lasciato definitivamente la Casa durante la diretta del 19 ottobre: il prossimo televoto stabilirà chi dovrà abbandonare il reality.

Una Casa sempre più divisa

Tra gelosie, contrapposizioni e momenti personali, la puntata ha mostrato alleanze sempre più fragili. Con sette concorrenti in nomination, il prossimo verdetto del pubblico potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri del gioco.