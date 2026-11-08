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GF Vip, Piera e Roncaccia si sposano nella Casa: serenata, promesse e il fatidico sì
Dalla piscina trasformata in Mykonos alla serenata napoletana, una festa fuori dagli schemi che ha coinvolto tutti i concorrenti
Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di matrimonio. Protagonisti della singolare cerimonia sono Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che hanno deciso di celebrare la loro unione simbolica davanti agli altri concorrenti, tra divertimento, romanticismo e momenti decisamente fuori programma.
I festeggiamenti sono cominciati con l’addio al celibato organizzato da Varsi, insieme ad Andreas e Danto. Bendato e vestito con accessori a tema, il futuro sposo è stato accompagnato nella piscina della Casa, trasformata per l’occasione nella movimentata isola di Mykonos. Tra brindisi, fotografie e giochi, Roncaccia si è cimentato in un quiz sulla futura moglie, dimostrando di non conoscerla proprio alla perfezione. Il divertimento è proseguito con un improbabile travestimento da velociraptor e una serie di prove: preparare due caffè, eseguire venti flessioni e dieci squat e rivolgere una romantica dichiarazione d’amore a un ulivo.
Serenata napoletana e addio al nubilato per Piera
Conclusa la festa dello sposo, è arrivato il momento della serenata dedicata a Piera. Accompagnati dagli strumenti musicali, i concorrenti hanno intonato un medley di canzoni napoletane, regalando alla coppia un momento di autentica emozione, culminato in un tenero bacio. Anche la futura sposa ha avuto il suo addio al nubilato, organizzato dalle compagne nel salotto della Casa. Tra accessori da bride to be, giochi e domande provocatorie, Piera si è lasciata coinvolgere dall’atmosfera festosa. A rendere ancora più movimentata la serata è stato Danto, protagonista di uno spogliarello dedicato alla futura sposa.
Le promesse degli sposi e il fatidico sì
Il momento più atteso è arrivato con la cerimonia, celebrata simbolicamente da Danto davanti agli altri inquilini della Casa. Tra ironia e tenerezza, Roncaccia ha promesso alla sua Piera di non mandarla mai in nomination, di difenderla sempre dalle parole di Cesara e di esserci per lei anche dopo il caffè. La sposa ha risposto con promesse altrettanto originali: amarlo anche se passa più tempo di lei davanti allo specchio, non chiamarlo più «Ronchi Tronchi» e utilizzarlo come stufetta personale per riscaldare i piedi gelati.
Piera ha inoltre assicurato di prendersi cura del suo ego, facendogli arrivare almeno due aerei alla settimana anche dopo l’uscita dalla Casa, e di guardare insieme le partite della Roma mangiando latte e biscotti. Tra applausi, risate e musica, i due concorrenti hanno infine pronunciato il fatidico sì, diventando marito e moglie per gioco nella Casa del Grande Fratello Vip.
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