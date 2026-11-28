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Nessun incontro a Nettuno tra Alessandro Basciano e Giulia Colacchi. È quanto avrebbe assicurato il deejay a Deianira Marzano, intervenendo sulla segnalazione che nei giorni scorsi aveva alimentato le indiscrezioni su una possibile frequentazione tra i due.

La novità è emersa attraverso una storia Instagram pubblicata dall’esperta di gossip, che ha riferito di aver ricevuto personalmente la smentita dall’ex compagno di Sophie Codegoni.

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La smentita di Basciano

Rispondendo a un follower che le chiedeva del presunto incontro in un bar di Nettuno, Deianira Marzano ha scritto: «Alessandro mi ha personalmente smentito la notizia, infatti non esistono foto. Dicendomi che non è assolutamente vera».

Una presa di posizione netta, dunque, stando a quanto riportato dalla Marzano. Non si tratta di una dichiarazione pubblicata direttamente da Basciano sui propri canali social, ma di una smentita che il deejay avrebbe comunicato privatamente all’esperta di gossip.

La segnalazione su Giulia Colacchi

A far nascere le indiscrezioni era stata una segnalazione diffusa da Lollo Magazine, secondo la quale Basciano sarebbe stato avvistato a colazione in un locale di Nettuno insieme a Giulia Colacchi, tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, già accostata a Danilo D’Angelo.

La notizia aveva acceso la curiosità sulla vita sentimentale dell’ex volto del Grande Fratello Vip. A distanza di due giorni, però, arriva la smentita riferita da Marzano. Il presunto avvistamento resta privo di riscontri indipendenti.