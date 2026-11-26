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Una colazione a Nettuno riporta Alessandro Basciano al centro del gossip. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato avvistato nella mattinata di giovedì 26 novembre in compagnia di Giulia Colacchi, tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, già finita sotto i riflettori per la frequentazione con Danilo D’Angelo. A lanciare l’indiscrezione è Lollo Magazine, che ha raccolto la testimonianza di una persona rimasta anonima.

Alessandro Basciano e Giulia Colacchi: la segnalazione da Nettuno

Stando al racconto pubblicato dal portale, i due si sarebbero concessi una colazione in un locale della cittadina laziale. La fonte sostiene di averli riconosciuti e riferisce un particolare sull’atteggiamento del deejay: «Lui si guardava sempre intorno». La persona ha inoltre raccontato di aver notato un cambiamento nel look dell’ex tentatrice, che avrebbe optato per un taglio di capelli a caschetto.

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Non ci sono immagini a documentare l’incontro nella segnalazione diffusa dal magazine, né conferme dei diretti interessati. Nulla consente, inoltre, di attribuire un significato preciso al comportamento descritto dal testimone. L’eventuale incontro potrebbe essere semplicemente amichevole.

Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo: dalle polemiche al concerto

Il nome di Giulia Colacchi è diventato familiare agli appassionati di Temptation Island anche per il suo legame con Danilo D’Angelo. Nelle scorse settimane la frequentazione tra i due ha alimentato diverse discussioni sui social, tra incomprensioni e accuse reciproche.

A sorpresa, sabato 14 novembre, Giulia e Danilo sono stati fotografati insieme al concerto di Gigi D’Alessio a Roma. Le immagini, pubblicate il giorno successivo da Lollo Magazine, sono arrivate a pochi giorni dalle polemiche pubbliche. La serata condivisa, tuttavia, non ha chiarito se tra loro ci fosse stato un ritorno di fiamma o soltanto un riavvicinamento amichevole. A distanza di meno di due settimane, ecco la nuova indiscrezione che riguarda Basciano.

Giulia Colacchi - Instagram

Basciano e Sophie Codegoni: dal GF Vip al rinvio a giudizio

Anche il passato sentimentale di Alessandro Basciano è stato a lungo al centro dell’attenzione mediatica. Nel 2021, nella Casa del Grande Fratello Vip, il deejay aveva conosciuto Sophie Codegoni. La relazione era proseguita fuori dal reality e dal loro amore era nata una bambina. La storia si è poi conclusa tra separazioni, tentativi di riconciliazione e una complessa vicenda giudiziaria.

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Nel novembre 2024 Basciano era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per presunti atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, tornando in libertà meno di 48 ore dopo. Nell’aprile 2025 la Cassazione aveva confermato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Nel marzo 2026 la giudice ha accolto la richiesta della difesa di revocare il dispositivo.

Come riportato dall’ANSA, il 16 ottobre 2026 la giudice dell’udienza preliminare di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha disposto il rinvio a giudizio del deejay per atti persecutori. Il procedimento riguarda condotte contestate dalla Procura tra il 2023 e il 2024. Basciano ha sempre respinto le accuse. Il suo difensore, Leonardo D’Erasmo, ha auspicato che il dibattimento non diventi un processo mediatico. La prima udienza è fissata per il 20 gennaio 2027.

Un nuovo flirt o una semplice amicizia?

Quanto al presunto incontro tra Alessandro Basciano e Giulia Colacchi, non ci sono al momento elementi per parlare di una nuova relazione. La natura del loro rapporto resta da chiarire.