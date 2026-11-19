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Da un addio improvviso al Grande Fratello a un ruolo da protagonista nella televisione albanese. Heidi Baci torna a far parlare di sé anche in Italia grazie a un video circolato su X, nel quale appare in una veste molto diversa da quella con cui il pubblico l’aveva conosciuta nel 2023: non più concorrente di un reality, ma conduttrice pronta a mettere ordine in studio.

Il rimprovero in diretta che conquista i social

La clip proviene da Për’puthen, il programma di Top Channel considerato la versione albanese di Uomini e Donne. Di fronte ai comportamenti dei partecipanti, Heidi Baci interrompe il confronto e prende la parola con toni severi. Il richiamo, tra atteggiamenti giudicati inappropriati e discussioni accese, ha ricordato a diversi utenti gli interventi di Maria De Filippi nei suoi programmi.

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«Terribile, sinceramente. Non vi vergognate un po’? Un po’ di vergogna anche per voi stessi, uscire conciati in questo modo, e le ragazze ancora peggio».

Il discorso prosegue con un invito a non lasciarsi sopraffare dalle reazioni del momento e a riflettere sull’immagine che i concorrenti offrono al pubblico.

«Il controllo delle emozioni è tutto, io non ho emozioni. Fallirete in ogni aspetto della vita se non controllerete le vostre emozioni, questa è una lezione molto importante: quando non controllate le vostre emozioni il finale è un fallimento totale, ve lo posso garantire con la mia firma».

Il ricordo dell’uscita dal Grande Fratello

Per molti telespettatori italiani il filmato riporta alla memoria la partecipazione di Heidi Baci al Grande Fratello del 2023, condotto da Alfonso Signorini. All’epoca l’imprenditrice pescarese, di origini albanesi, era finita al centro dell’attenzione per il rapporto con Massimiliano Varrese, seguito da discussioni e polemiche.

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La sua esperienza nella Casa si concluse nell’ottobre di quell’anno, dopo l’ingresso del padre durante una puntata in diretta. L’uomo manifestò la propria preoccupazione per la figlia e la contrarietà alla situazione che si era creata nel reality. Poco dopo quel confronto, Heidi decise di lasciare il programma.

La ripartenza in Albania e la nuova carriera

L’uscita dal reality italiano non ha segnato la fine del suo percorso televisivo. Nel 2024 Heidi Baci ha partecipato al Big Brother VIP Albania, raggiungendo la finale e rafforzando la propria notorietà nel Paese d’origine della famiglia. Da lì è arrivata una nuova opportunità professionale: la conduzione di Për’puthen.