Temptation Island, è già finita tra Soraya Sabetta e Stefano Modica? «Lui vedeva altre ragazze»

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Sembrava l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale, ma la conoscenza tra Soraya Sabetta e Stefano Modica sarebbe già arrivata al capolinea.

A poche settimane dalle immagini che li ritraevano insieme e dalle parole pronunciate in televisione, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe tornata single. A far circolare il retroscena è LolloMagazine.

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Le indiscrezioni sulla fine della frequentazione

Secondo quanto riferito, Soraya avrebbe deciso di interrompere i rapporti con Stefano proprio la sera in cui aveva registrato una delle sue interviste a Verissimo. La decisione sarebbe maturata dopo aver appreso da alcune ragazze che il giovane avrebbe intrattenuto conversazioni con altre donne durante la loro frequentazione.

Il racconto comprende un ulteriore dettaglio, ancora tutto da verificare: mentre Stefano si trovava a Roma per raggiungerla, sarebbe stato visto in compagnia di alcune delle ragazze coinvolte nelle segnalazioni. Un episodio che, sempre secondo la ricostruzione diffusa online, avrebbe convinto Soraya a chiudere definitivamente la conoscenza.

Gli avvistamenti a Napoli e le foto insieme

La frequentazione aveva attirato l’attenzione già all’inizio di ottobre. Soraya e Stefano erano stati avvistati più volte insieme a Napoli; in una delle occasioni, secondo le segnalazioni, si sarebbero anche scambiati un bacio. A rafforzare le voci era arrivato un selfie pubblicato sui social, nel quale i due apparivano abbracciati.

L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva inoltre riferito di aver parlato con Soraya e di aver ricevuto una conferma della loro vicinanza. Stefano, già conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Italia Shore, sembrava rappresentare una nuova possibilità dopo la fine della relazione della giovane con Cristian Mascolino.

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Le parole di Soraya a Verissimo

Nel corso dell’intervista trasmessa a Verissimo il 17 ottobre, però, Soraya aveva ridimensionato le definizioni più impegnative del rapporto, chiarendo che si trattava ancora di una conoscenza e non di un fidanzamento. Aveva descritto Stefano come un ragazzo capace di farla ridere e di regalarle spensieratezza, senza nascondere le incomprensioni caratteriali e la gelosia.

«Non stiamo insieme. È una conoscenza», aveva spiegato a Silvia Toffanin.

Per Soraya sarebbe dunque un’altra delusione dopo il percorso sentimentale che l’aveva portata sotto i riflettori di Temptation Island. L’ex compagno Cristian, nel frattempo, aveva iniziato una relazione con l’ex tentatrice Nicole Cena. La nuova conoscenza con Stefano sembrava segnare per Soraya un momento di ripartenza, ma oggi il quadro appare cambiato.