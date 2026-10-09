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Temptation Island, Soraya Sabetta ufficializza la relazione con un ex volto di Italia Shore (FOTO)

Temptation Island, Soraya Sabetta ufficializza la relazione con un ex volto di Italia Shore (FOTO)

Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti a Napoli, l’ex protagonista del reality rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nuovo amore per Soraya Sabetta, ex protagonista di Temptation Island, che ha ufficializzato la sua relazione con Stefano Modica, volto noto al pubblico televisivo per aver partecipato a Italia Shore, nella stessa edizione di Alessandro Roncaccia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La notizia arriva dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti che avevano già alimentato i sospetti dei fan.

Soraya e Stefano, dai baci a Napoli alla conferma

I due erano stati avvistati più volte insieme a Napoli e, in una delle occasioni, erano stati sorpresi mentre si scambiavano un bacio. A confermare la relazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccontato di aver parlato direttamente con Soraya. L’ex protagonista di Temptation Island le avrebbe confidato che Stefano è il suo nuovo compagno e che i due stanno insieme.

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Del resto, i follower avevano già intuito che tra loro fosse nato qualcosa. Dopo le prime segnalazioni, infatti, Soraya aveva pubblicato sui social un selfie che la ritraeva abbracciata a Stefano, alimentando ulteriormente le voci sulla frequentazione.

Cristian Mascolino ha voltato pagina con Nicole Cena

Con questa nuova relazione, Soraya sembra aver definitivamente chiuso il capitolo sentimentale con Cristian Mascolino, conosciuto durante l'esperienza a Temptation Island. Anche Cristian ha ritrovato l'amore accanto all'ex tentatrice Nicole Cena, con la quale si frequenta ormai da diversi mesi. I due hanno confermato la loro relazione nel corso di un'intervista a Verissimo, la cui messa in onda è prevista sabato 10 ottobre.

Per entrambi gli ex protagonisti del reality dei sentimenti, dunque, si apre una nuova fase della vita sentimentale, lontano dalle dinamiche che li avevano fatti conoscere al grande pubblico.

 

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