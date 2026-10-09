Cristian Mascolino e Nicole Cena insieme a Verissimo: le confessioni su Soraya e la nuova storia d'amore

Sabato 10 ottobre, tra gli ospiti di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, ci saranno Cristian Mascolino e Nicole Cena, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo le anticipazioni diffuse da Gemma Palagi, i due racconteranno per la prima volta insieme in televisione la loro relazione, nata dopo la conclusione del reality. Ma durante l’intervista non mancheranno le rivelazioni sul passato sentimentale di Cristian e sulla burrascosa rottura con Soraya Sabetta.

Cristian Mascolino ammette i tradimenti a Soraya

Durante Temptation Island, Cristian aveva conquistato la simpatia di una parte del pubblico, soprattutto dopo aver visto l’avvicinamento della fidanzata Soraya al single Dimitri e aver ascoltato alcune sue dichiarazioni poco lusinghiere nei suoi confronti. La coppia aveva deciso di separarsi, ma nella puntata speciale Temptation Island e poi… e poi… erano emersi nuovi particolari sulla loro storia. Soraya aveva infatti raccontato di presunti tradimenti da parte dell’ex fidanzato, mettendo in discussione l’immagine che Cristian aveva mostrato durante il programma.

Nell’intervista a Verissimo, secondo le anticipazioni di Gemma Palagi, Cristian avrebbe ridimensionato le accuse di Soraya: «In realtà i tradimenti sono stati 2/3, di cui solo 1 fisico, e sono avvenuti all’inizio della loro relazione». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le accuse di Soraya e il dolore della famiglia

Cristian avrebbe inoltre respinto le dichiarazioni dell’ex fidanzata sulla sua famiglia, descritta da Soraya come poco accogliente. Gemma Palagi riferisce: «I genitori di Cristian hanno sofferto molto dopo il programma (il padre piangeva dopo la messa in onda di ogni puntata)». Mascolino avrebbe anche sostenuto che Soraya, dopo le registrazioni, avrebbe contattato alcune persone vicine alla coppia per giustificare il proprio comportamento nel villaggio, collegandolo a quanto accaduto precedentemente nella loro relazione.

Cristian si sarebbe detto particolarmente amareggiato per le accuse ricevute pubblicamente. Secondo le anticipazioni, avrebbe parlato al telefono con il padre di Soraya prima dell’ultima puntata dello speciale, ma «non ha ancora avuto il coraggio di scusarsi con la famiglia di lei».

Nicole Cena entra in studio: la nuova storia d’amore

Il momento più atteso dell’intervista sarebbe l’ingresso in studio di Nicole Cena, la tentatrice con cui Cristian ha iniziato una relazione dopo la fine di Temptation Island. I due, pur frequentandosi da tempo, hanno scelto finora di mantenere un profilo molto riservato, evitando di condividere sui social fotografie e dettagli della loro vita privata.

Secondo le anticipazioni, «È stato Cristian a cercare Nicole dopo la fine del programma». Gemma Palagi aggiunge che i due preferiscono proteggere la loro privacy: «Tengono la relazione molto riservata perché entrambi lo sono e si sono trovati per questo». L’apparizione insieme a Verissimo rappresenterebbe dunque la prima conferma pubblica della loro relazione. Un nuovo capitolo sentimentale per Cristian Mascolino, dopo una delle storie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island.