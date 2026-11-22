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Un botta e risposta all’insegna dell’ironia ha acceso la puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 21 novembre su Canale 5. Protagonisti Belén Rodriguez e Can Yaman, che hanno regalato al pubblico un siparietto fatto di allusioni, sorrisi e una replica decisamente inattesa della showgirl argentina.

La battuta di Belén e la replica dell’attore

Ospite della trasmissione per una sfida di lip sync, Can Yaman è stato accolto da applausi particolarmente calorosi. L’entusiasmo delle spettatrici non è sfuggito a Belén Rodriguez, chiamata quest’anno a giudicare i confronti musicali in playback.

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Rivolgendosi alle donne presenti, la showgirl ha scherzato: “Mi raccomando, signore, non si lanciano le mutande e non si lanciano i reggiseni!”. L’attore turco ha colto immediatamente l’occasione per rilanciare: “Tu, se vuoi, puoi lanciarli”.

La risposta di Belén Rodriguez è arrivata senza esitazioni: “Ma io sono sempre senza!”. Una battuta che ha trasformato il momento in uno degli scambi più divertenti della serata, mentre Can Yaman ha reagito con un sorriso.

La sfida con Maria De Filippi e l’incontro con le fan

Archiviato il siparietto, l’attore ha scelto Maria De Filippi come compagna per la prova di lip sync. Poco dopo è stata proprio Belén Rodriguez ad accompagnarlo verso le spettatrici, desiderose di salutarlo da vicino. Tra abbracci, baci e richieste di attenzione, Yaman si è prestato al gioco con disponibilità.

Nonostante la complicità mostrata davanti alle telecamere, tra i due non è accaduto nulla che andasse oltre il tono scherzoso della trasmissione.

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Il precedente incontro alla radio

Non era la prima volta che Belén Rodriguez e Can Yaman si trovavano faccia a faccia. Nel dicembre 2025 l’attore era stato ospite di Matti da legare, il programma di Rai Radio 2 condotto dalla showgirl insieme a Barty Colucci.

In quell’occasione Belén Rodriguez lo aveva definito “un bonazzo”, senza ottenere una risposta altrettanto esplicita. A Tu sì que vales, invece, è stato Yaman a raccogliere la provocazione e a rispondere sullo stesso registro ironico.

La curiosità sui social

A fare da contorno al loro rapporto c’è anche un piccolo dettaglio social. Dopo l’incontro radiofonico, Belén Rodriguez aveva iniziato a seguire Can Yaman su Instagram, senza ricevere il follow di ritorno. Secondo quanto riportato, in seguito la showgirl avrebbe smesso a sua volta di seguirlo.