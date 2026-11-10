Corona cerca il confronto con De Martino, ma lui lo gela: «Non con me, Fabri»

Pubblicità

Un inseguimento in auto per le strade di Milano, l’intervento dei carabinieri e, alcuni giorni dopo, un incontro davanti al portone di casa. È l’ultimo capitolo del rapporto tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino, tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di alcuni video da parte dell’ex re dei paparazzi.

La vicenda, anticipata da Dagospia e confermata da Selvaggia Lucarelli, è stata ricostruita da Biccy: i filmati diffusi da Corona mostrano sia il controllo delle forze dell’ordine sia il successivo tentativo di rivolgere alcune domande al conduttore di Affari Tuoi.

Pubblicità

Pubblicità

L’inseguimento del 14 ottobre e il controllo dei carabinieri

La sera del 14 ottobre, a Milano, Corona avrebbe seguito in automobile De Martino per diversi minuti. Nelle immagini pubblicate nello speciale YouTube The King of Paparazzi, l’ex fotografo viene fermato dai carabinieri nella zona di piazza della Repubblica mentre è al telefono con alcuni collaboratori.

Durante il controllo, uno dei militari gli ordina di interrompere la telefonata: «Mettiti con la faccia al muro! Stacca la chiamata subito, perché stiamo facendo un controllo di polizia giudiziaria».

Il faccia a faccia davanti all’abitazione

Qualche giorno più tardi Corona cerca nuovamente un confronto con De Martino. Informato da alcuni paparazzi del suo rientro a casa insieme al figlio Santiago, lo attende nei pressi del portone.

Il presentatore lo saluta cordialmente, ma non intende sottoporsi alle sue domande. Corona insiste: «Io faccio questo di mestiere. Una cosa sola ti voglio chiedere e tu mi rispondi, sennò devo tornare. Devo chiudere un’ultima roba».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

De Martino mantiene un tono pacato e replica: «No dai, basta. Ho capito ma vai oltre. Ma cosa devi tornare? Io ho da fare. Fabri non con me, non farlo con me ti prego, veramente».

Corona riesce comunque a formulare una domanda: «Come si è potuti arrivare a tutto questo?». Il conduttore non entra nel merito e, prima di allontanarsi, ripete: «Non con me, Fabri». Il confronto si conclude senza le risposte cercate dall’ex paparazzo.

Pubblicità

Un rapporto tra frecciatine e riconoscimenti

Nel corso degli anni, i rapporti tra i due hanno alternato critiche pubbliche e momenti di cordialità. Nel 2018 si erano mostrati insieme a Firenze durante Pitti Uomo; in altre occasioni Corona aveva riconosciuto i successi professionali di De Martino, pur tornando più volte a parlare della sua vita privata.

Nell’estate del 2025, dopo la diffusione online di filmati privati che riguardavano De Martino e l’ex compagna Caroline Tronelli, Corona aveva anche criticato i media che avevano amplificato la vicenda, contribuendo a richiamare l’attenzione su quei contenuti.

Da parte sua, De Martino ha generalmente evitato polemiche dirette. Anche nel nuovo incontro documentato dalle telecamere ha scelto di non rispondere, chiudendo la conversazione senza alzare i toni.