Verissimo, Soraya Sabetta e Sara Palumbieri: nuovi amori, gelosie e retroscena sugli ex dopo Temptation Island

Soraya Sabetta torna nel salotto di Verissimo, a distanza di appena due settimane dalla precedente intervista con Silvia Toffanin. Questa volta, però, non è sola: al suo fianco c'è Sara Palumbieri, sua grande amica conosciuta durante l'esperienza a Temptation Island, alla sua prima intervista televisiva. Le due protagoniste del reality hanno raccontato le novità della loro vita sentimentale, tra nuove frequentazioni e rapporti ormai conclusi.

Soraya Sabetta e la frequentazione con Stefano Modica

Nel precedente appuntamento a Verissimo, Soraya aveva raccontato il difficile periodo attraversato dopo Temptation Island, segnato dalle numerose critiche ricevute sui social. La giovane aveva confessato di aver perso circa sette chili a causa dello stress e di essersi isolata per due giorni nella propria camera, arrivando persino a disinstallare i social per allontanarsi dai commenti negativi.

Questa volta, invece, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla sua vita sentimentale. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Soraya avrebbe confermato la frequentazione con Stefano Modica, volto noto dell'ultima edizione di Italia Shore. Tra i due ci sarebbe un interesse reciproco, ma la giovane preferirebbe non parlare ancora di fidanzamento. Alla base di questa prudenza ci sarebbero alcune incompatibilità caratteriali: entrambi avrebbero una personalità forte, circostanza che provocherebbe incomprensioni e momenti di tensione. Soraya avrebbe inoltre descritto Stefano come un ragazzo geloso e dal «carattere particolare». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel corso dell'intervista sarebbe emerso anche un retroscena sull'ex fidanzato Cristian Mascolino, oggi legato a Nicole Cena. Soraya avrebbe infatti dichiarato di essere venuta a conoscenza di un presunto tradimento di Cristian nei confronti della nuova compagna.

Sara Palumbieri, un nuovo amore dopo Gabriele

Novità sentimentali anche per Sara Palumbieri, che avrebbe rivelato di aver iniziato a frequentare un altro ragazzo. Al momento, però, non sono stati svelati né il nome del giovane né ulteriori dettagli sulla relazione.

Sara avrebbe inoltre ripercorso la fine della storia con Gabriele, conosciuta dal pubblico di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni, dopo il confronto davanti a Filippo Bisciglia, i due non si sarebbero più incontrati. Anche per recuperare gli effetti personali rimasti nell'abitazione dell'ex compagno, Sara avrebbe preferito evitare qualsiasi contatto diretto.