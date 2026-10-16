YMA-latte

Verissimo, Soraya Sabetta e Sara Palumbieri: nuovi amori, gelosie e retroscena sugli ex dopo Temptation Island

Verissimo, Soraya Sabetta e Sara Palumbieri: nuovi amori, gelosie e retroscena sugli ex dopo Temptation Island

Nel salotto di Silvia Toffanin, le due amiche si raccontano senza filtri, tra nuove conoscenze, difficoltà personali e un passato da lasciarsi alle spalle

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Soraya Sabetta torna nel salotto di Verissimo, a distanza di appena due settimane dalla precedente intervista con Silvia Toffanin. Questa volta, però, non è sola: al suo fianco c'è Sara Palumbieri, sua grande amica conosciuta durante l'esperienza a Temptation Island, alla sua prima intervista televisiva. Le due protagoniste del reality hanno raccontato le novità della loro vita sentimentale, tra nuove frequentazioni e rapporti ormai conclusi.

Soraya Sabetta e la frequentazione con Stefano Modica

Nel precedente appuntamento a Verissimo, Soraya aveva raccontato il difficile periodo attraversato dopo Temptation Island, segnato dalle numerose critiche ricevute sui social. La giovane aveva confessato di aver perso circa sette chili a causa dello stress e di essersi isolata per due giorni nella propria camera, arrivando persino a disinstallare i social per allontanarsi dai commenti negativi.

Questa volta, invece, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla sua vita sentimentale. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Soraya avrebbe confermato la frequentazione con Stefano Modica, volto noto dell'ultima edizione di Italia Shore. Tra i due ci sarebbe un interesse reciproco, ma la giovane preferirebbe non parlare ancora di fidanzamento. Alla base di questa prudenza ci sarebbero alcune incompatibilità caratteriali: entrambi avrebbero una personalità forte, circostanza che provocherebbe incomprensioni e momenti di tensione. Soraya avrebbe inoltre descritto Stefano come un ragazzo geloso e dal «carattere particolare».

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

Nel corso dell'intervista sarebbe emerso anche un retroscena sull'ex fidanzato Cristian Mascolino, oggi legato a Nicole Cena. Soraya avrebbe infatti dichiarato di essere venuta a conoscenza di un presunto tradimento di Cristian nei confronti della nuova compagna.

Sara Palumbieri, un nuovo amore dopo Gabriele

Novità sentimentali anche per Sara Palumbieri, che avrebbe rivelato di aver iniziato a frequentare un altro ragazzo. Al momento, però, non sono stati svelati né il nome del giovane né ulteriori dettagli sulla relazione.

Sara avrebbe inoltre ripercorso la fine della storia con Gabriele, conosciuta dal pubblico di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni, dopo il confronto davanti a Filippo Bisciglia, i due non si sarebbero più incontrati. Anche per recuperare gli effetti personali rimasti nell'abitazione dell'ex compagno, Sara avrebbe preferito evitare qualsiasi contatto diretto.

 

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

TorreSette Gossip: le ultime news di TV, reality, fiction e spettacolo, i protagonisti del web e dei social network, aggiornate ogni giorno.

LE PIÙ VISTE