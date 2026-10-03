Soraya Sabetta a Verissimo, la verità su Cristian: dai tradimenti ai 7 chili persi, lui lascia l'azienda del padre

A distanza di mesi dall’ultimo falò di confronto a Temptation Island, Soraya Sabetta torna a parlare della fine della relazione con Cristian Mascolino.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato il difficile periodo vissuto dopo il programma e dopo avere scoperto i tradimenti dell’ex fidanzato.

«All’inizio è stata dura. Ci sono state giornate in cui pensavo a Cristian, alla nostra storia. Sono entrata nel programma che lo amavo, poi è arrivata la consapevolezza. Io gli auguro il meglio della vita. È una brava persona». Oggi, però, i sentimenti nei confronti di Cristian sono cambiati: «La rabbia si sta trasformando in indifferenza, ma va bene così. Ho sofferto tanto, ho finito le lacrime». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le critiche dopo Temptation Island

Soraya è tornata anche sulle numerose critiche ricevute dopo la partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia, ammettendo di essere stata profondamente ferita dai giudizi del pubblico.

«Non l’ho vissuta bene. Non sono stata capita perché ho un carattere particolare. Sono molto fragile e certe volte cerco di nasconderlo ridendo. A volte ho preso in giro lui e me ne pento tanto. Ho visto i miei difetti a Temptation Island, sono cresciuta tanto».

Il periodo più difficile è arrivato dopo la fine del programma e la scoperta dei tradimenti: «Ho perso sette chili. Mi hanno descritta come un mostro e mi sono convinta di esserlo veramente. Non mi sono mai sentita cattiva e spregevole, ma poi ho iniziato a crederci». Una situazione che ha avuto conseguenze anche sul suo equilibrio psicologico: «Ho toccato il fondo, la mia salute mentale è davvero vacillata».

Cristian lascia l’azienda del padre di Soraya

Nel corso dell’intervista Soraya ha affrontato anche il rapporto tra Cristian e la sua famiglia, sostenendo che l’ex fidanzato sarebbe rimasto al suo fianco anche per ragioni di convenienza economica e familiare. Mascolino lavora infatti nell’azienda del padre di Soraya, ma questa esperienza sarebbe ormai vicina alla conclusione: «Non ha più intenzione di rimanere nell’azienda di mio padre, è stata una scelta sua e va bene così».

Per Soraya sembra ora essersi aperta una nuova fase della vita. Il dolore non è completamente scomparso e ripensare a quanto accaduto provoca ancora emozioni: «Adesso mi viene un nodo alla gola pensando a quello che è successo. Dopo la tempesta, però, esce sempre il sole».