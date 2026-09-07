Amici 26, rivoluzione nella scuola di Maria De Filippi: arrivano tre nuove discipline

La data è fissata sul calendario: domenica 4 ottobre prenderà il via la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi pronto a tornare su Canale 5 con una novità destinata a cambiare il volto della scuola.

Come anticipato da Chi lo scorso luglio, infatti, canto e danza non saranno più le uniche discipline protagoniste del programma. Nella scuola entrerà anche lo sport, con boxe, pattinaggio artistico a rotelle e judo.

L'indiscrezione viene rilanciata da Giuseppe Candela nella rubrica C'è Chi dice, sul numero di Chi in edicola da mercoledì 9 settembre. Per ciascuna delle tre discipline dovrebbe esserci un concorrente, impegnato tra allenamenti, sfide e lezioni affidate a professori esperti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Amici apre allo sport: come potrebbe cambiare la scuola

Si tratterebbe di una vera svolta per lo storico talent di Canale 5. L'idea sarebbe quella di affiancare alle tradizionali lezioni di canto e danza un vero percorso sportivo, con ragazzi chiamati a confrontarsi con preparazione atletica, disciplina e competizione.

Una scelta che allargherebbe il concetto stesso di talento sul quale Amici ha costruito il proprio successo nel corso degli anni.

Ma le novità potrebbero non finire qui. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Amici 26 potrebbe essere interessato da un restyling più ampio, con una maggiore attenzione alla preparazione dei concorrenti in vista del loro futuro professionale.

Nella scuola anche cantanti già entrati nel mercato discografico?

Tra le ipotesi emerse c'è anche quella di consentire l'ingresso ad artisti che hanno già pubblicato musica e che arriverebbero quindi nella scuola con un percorso discografico avviato.

Sarebbe un ulteriore cambio di prospettiva rispetto alla formula tradizionale del programma, che per anni ha rappresentato soprattutto un trampolino di lancio per giovani ancora da formare e far conoscere al grande pubblico.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano verso la conferma

Occhi puntati anche sul corpo docente. Tra i nomi indicati verso la conferma ci sarebbero Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Per le possibili novità sono invece circolati anche i nomi di Amadeus e Ambra Angiolini. In questo caso, tuttavia, si tratta al momento di indiscrezioni e sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per conoscere la composizione definitiva del cast.

Maria De Filippi prepara la rivoluzione di Amici

La scuola dovrebbe comunque restare il cuore del programma, con lezioni, sfide, giudizi dei professori e convivenza tra gli allievi. A cambiare sarebbe soprattutto il perimetro entro il quale cercare i nuovi talenti.

La ventiseiesima edizione arriva dopo una stagione che aveva visto 18 allievi nella fase iniziale e aveva confermato il meccanismo dei team guidati dai professori prima dell'approdo al Serale.

Adesso la curiosità riguarda soprattutto i nuovi protagonisti. Cantanti, ballerini e, per la prima volta, anche sportivi: con l'ingresso di boxe, judo e pattinaggio, Amici si prepara ad affrontare una delle trasformazioni più significative della sua storia.

Dal 4 ottobre, nella scuola di Maria De Filippi, il talento potrebbe avere una definizione completamente nuova.