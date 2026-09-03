Amici 26, rivoluzione tra i professori: fuori Emanuel Lo e Veronica Peparini

Grandi cambiamenti in vista nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La nuova edizione del talent show di Canale 5 potrebbe presentarsi al pubblico con un corpo docente profondamente rinnovato, soprattutto per quanto riguarda il settore danza.

Secondo un’indiscrezione lanciata da LolloMagazine, Emanuel Lo e Veronica Peparini non sarebbero stati confermati come professori di Amici 26, la cui partenza è prevista per domenica 4 ottobre con la tradizionale formazione della nuova classe.

Emanuel Lo e Veronica Peparini verso l'addio

Per Emanuel Lo si chiuderebbe un’esperienza iniziata nel 2022, quando il coreografo era entrato stabilmente nel corpo docente del programma condotto da Maria De Filippi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Diverso il percorso di Veronica Peparini, volto storico della trasmissione, tornata nella scuola nella passata stagione dopo tre anni di assenza. La coreografa aveva preso il posto di Deborah Lettieri, ricomponendo insieme ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo la commissione dedicata al ballo.

Le indiscrezioni sull’uscita dei due insegnanti circolavano già da alcune settimane e sembrerebbero dunque trovare conferma nelle ultime anticipazioni.

Chi prenderà il loro posto ad Amici 26?

L’attenzione si sposta adesso sui possibili sostituti. Al momento non ci sono certezze sui nomi destinati ad affiancare Alessandra Celentano e sulla composizione definitiva del corpo docente della nuova stagione.

Non è escluso che la produzione punti su nuovi ingressi o ritorni eccellenti, accompagnando il cambio dei professori con altre novità nel meccanismo del talent.

In attesa delle comunicazioni ufficiali, una cosa appare sempre più probabile: Amici 26 si prepara a partire all’insegna del rinnovamento, con Emanuel Lo e Veronica Peparini destinati a non sedersi più dietro la cattedra della scuola più famosa della televisione italiana.