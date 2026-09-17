Grande Fratello Vip, Valeria Marini già insofferente prima dell'ingresso: il retroscena dall'hotel

Il Grande Fratello Vip 2026 è già iniziato, anche se per gran parte dei concorrenti l'avventura vera e propria deve ancora cominciare. E tra chi attende di varcare la Porta Rossa c'è Valeria Marini, protagonista di un curioso retroscena a poche ore dalla prima puntata in prima serata su Canale 5.

La nuova edizione del reality ha infatti preso il via martedì 15 settembre con l'Open House, la speciale anteprima che ha portato nella Casa i primi quattro concorrenti: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Questa sera, giovedì 17 settembre, toccherà invece a Ilary Blasi inaugurare la programmazione in prima serata su Canale 5, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della puntata arriveranno gli altri protagonisti del cast. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Valeria Marini chiusa in hotel da due giorni

Proprio nelle ore che precedono il suo ingresso, Amedeo Venza ha rivelato un retroscena su Valeria Marini.

Secondo quanto raccontato dall'esperto di gossip, la showgirl si troverebbe da due giorni chiusa in hotel, come gli altri concorrenti in attesa di entrare nella Casa, e avrebbe già manifestato una certa insofferenza per l'isolamento.

Valeria, stando all'indiscrezione di Venza, si starebbe lamentando perché non le sarebbe consentito uscire dalla stanza. Una piccola eccezione ci sarebbe stata nella serata di ieri, quando alla showgirl sarebbe stato concesso di lasciare la camera. Ma solo per pochissimo: appena cinque minuti.

Un'indiscrezione che fa sorridere pensando a ciò che l'aspetta: tra poche ore Valeria Marini passerà dall'isolamento della stanza d'hotel alla convivenza nella Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip 2026, il cast completo

Sono 18 i concorrenti ufficiali scelti per la nuova edizione del reality. Un cast che mescola personaggi che conoscono molto bene le dinamiche del Grande Fratello, volti della televisione e dei social e protagonisti provenienti da altri reality e talent.

Oltre a Valeria Marini, nella Casa ci saranno:

Alex Belli , attore e modello, già protagonista del GF Vip;

, attore e modello, già protagonista del GF Vip; Guendalina Tavassi , content creator e volto televisivo, diventata popolare proprio grazie al Grande Fratello;

, content creator e volto televisivo, diventata popolare proprio grazie al Grande Fratello; Jonathan Kashanian , vincitore del Grande Fratello nel 2005;

, vincitore del Grande Fratello nel 2005; Alessandro Roncaccia , modello e imprenditore, già visto a Italia Shore;

, modello e imprenditore, già visto a Italia Shore; Federica Morello , hostess, imprenditrice e content creator;

, hostess, imprenditrice e content creator; Carmen Di Pietro , showgirl e volto storico della televisione;

, showgirl e volto storico della televisione; Moreno Morello , storico inviato di Striscia la Notizia;

, storico inviato di Striscia la Notizia; Michelle Masullo , dj e modella, conosciuta anche come professoressa de L'Eredità;

, dj e modella, conosciuta anche come professoressa de L'Eredità; Simone Annicchiarico , conduttore televisivo, scrittore e musicista, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli;

, conduttore televisivo, scrittore e musicista, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli; Marina La Rosa , protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello;

, protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello; Megan Ria , ballerina ed ex allieva di Amici;

, ballerina ed ex allieva di Amici; Giacomo Gallani , modello dalla carriera internazionale;

, modello dalla carriera internazionale; Andreas Müller , ballerino e coreografo, vincitore della sedicesima edizione di Amici;

, ballerino e coreografo, vincitore della sedicesima edizione di Amici; Giancarlo Danto , ballerino e performer;

, ballerino e performer; Piera Meloni , content creator e conduttrice radiofonica;

, content creator e conduttrice radiofonica; Alessandro Varsi , già protagonista di Too Hot To Handle Italia;

, già protagonista di Too Hot To Handle Italia; Giulia Provvedi, componente de Le Donatella, che torna al GF dopo l'esperienza del 2018 insieme alla sorella Silvia.

I primi quattro sono già nella Casa

Per Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, però, l'esperienza è già cominciata. I quattro hanno fatto il loro ingresso martedì 15 settembre nell'ambito dell'Open House e hanno già trascorso le prime giornate insieme, tra confidenze, giochi e prove.

Questa sera il gruppo si allargherà con l'arrivo degli altri concorrenti e con la prima vera puntata in prima serata, condotta da Ilary Blasi.

E tra gli ingressi più attesi c'è proprio quello di Valeria Marini. Dopo due giorni trascorsi in hotel e quei cinque minuti di libertà raccontati da Amedeo Venza, per la showgirl stanno finalmente per aprirsi le porte della Casa.