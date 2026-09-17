GF Vip, Marina La Rosa senza filtri: «Nel 2000 dicevamo cose assurde, oggi rischieresti la squalifica»

A distanza di 26 anni dalla sua prima esperienza, Marina La Rosa è pronta a varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip. Protagonista della storica edizione del 2000, l’ex gieffina sarà tra i concorrenti della nuova stagione del reality e il suo ritorno sta già suscitando grande curiosità.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Marina ha raccontato che la proposta di tornare nella Casa non è affatto nuova.

«Me lo hanno chiesto tutti gli anni»

La Rosa ha spiegato di essere stata contattata più volte nel corso degli anni, ma di avere sempre rifiutato. A frenarla era soprattutto la durata delle precedenti edizioni, con permanenze nella Casa che potevano protrarsi per diversi mesi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Anche questa volta, inizialmente, la sua risposta era stata negativa. Poi qualcosa è cambiato: la forte volontà della produzione di averla nel cast l'avrebbe convinta a rimettersi in gioco.

Una decisione tutt'altro che semplice per chi conosce bene l'impatto che il Grande Fratello può avere sulla vita dei suoi protagonisti.

Dal Grande Fratello del 2000 ai social

La principale differenza rispetto alla sua prima partecipazione è proprio il mondo che esiste fuori dalla Casa. Nel 2000 i social network non c'erano e il reality rappresentava una novità assoluta per concorrenti e pubblico.

Oggi ogni frase, comportamento o reazione può essere registrata, rilanciata sui social e sottoposta al giudizio degli spettatori. «In questo momento lo sento più difficile, ho un'ansia incredibile», ha confessato Marina, ricordando come nella prima edizione i concorrenti pronunciassero anche frasi che, secondo lei, con gli standard televisivi attuali potrebbero provocare conseguenze molto più pesanti.

«Nel 2000 dicevamo cose assurde e irripetibili per gli standard di oggi, dove rischieresti la squalifica», ha spiegato, sottolineando come allora non ci fosse l'attenzione odierna verso il cosiddetto politicamente corretto.

«Allora era un vero esperimento sociale»

Per Marina La Rosa, dunque, non si tratta semplicemente di tornare nello stesso programma. Il Grande Fratello vissuto nel 2000 era, a suo giudizio, qualcosa di profondamente diverso.

I primi concorrenti entrarono infatti nella Casa senza conoscere realmente le dinamiche di un reality show e senza poter prevedere la popolarità che li avrebbe travolti. Per questo Marina continua a considerare quella prima edizione una sorta di esperimento sociale.

Oggi, invece, conosce perfettamente il meccanismo del programma e sa cosa significa vivere sotto gli occhi delle telecamere 24 ore su 24. Proprio questa consapevolezza rende, paradossalmente, la nuova partecipazione ancora più impegnativa.

Nella Casa ritroverà Andreas Müller

Marina potrà però contare almeno su un volto amico: Andreas Müller, con il quale ha già condiviso l'esperienza televisiva de La Talpa. «L'importante nei reality è avere un complice», ha spiegato, definendo Müller un punto d'appoggio importante per affrontare l'avventura.

In collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, l'ex gieffina ha ribadito di voler affrontare il programma senza costruirsi un personaggio: «Cercherò di non tradirmi e di essere fedele a quella che sono».

E sulle possibili antipatie nella Casa non ha voluto fare pronostici. Con la consueta ironia, però, Marina La Rosa ha già lanciato una promessa: tra una ventina di concorrenti, ha scherzato, almeno uno che le starà “sulle scatole” riuscirà sicuramente a trovarlo.