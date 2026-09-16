GF Vip, Carmen Di Pietro racconta la protesi al seno esplosa in aereo: «Sentii un boom»

A quasi trent'anni di distanza, Carmen Di Pietro è tornata a raccontare uno degli episodi più curiosi e discussi della sua carriera, quello che nel giugno del 1997 finì sui giornali di mezzo mondo: il cedimento di una protesi al seno mentre si trovava a bordo di un aereo diretto a Madrid. Poche ore dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 9, la showgirl ha ripercorso quei momenti parlando con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Piera Meloni, ricordando la paura provata quando si rese conto che qualcosa non andava.

Il «boom» durante il volo per Madrid

All'epoca Carmen Di Pietro era diretta in Spagna per un impegno televisivo a Telecinco. Durante il volo, mentre era tranquillamente seduta a leggere, avrebbe improvvisamente avvertito qualcosa di insolito al seno destro. «Ero in aereo, dovevo andare a fare una serata a Telecinco. A un certo momento ero tranquillamente seduta, leggevo Topolino, poi all'improvviso mi sono sentita… boom!», ha raccontato. Preoccupata, si precipitò nella toilette dell'aereo e, guardandosi allo specchio, si accorse che il seno destro appariva più basso rispetto all'altro. «Vado in bagno e dico: “Mi è scoppiato un seno”. Da fuori non si vedeva nulla, era solo caduto quel seno rispetto all'altro, non è uscito nulla fuori».

L'urlo e l'arrivo dell'hostess

La scena nello specchio la spaventò al punto da farle lanciare un urlo che richiamò immediatamente l'attenzione di un'assistente di volo. «Alzo la maglietta e vedo questo seno destro giù, giù, giù. Ho tirato un urlo, un urlo alla Tarzan. Mi sono spaventata perché lì c'era lo specchietto e mi sono vista», ha ricordato Carmen. Poco dopo arrivò un'hostess che le chiese se fosse tutto a posto. «Io ho detto: “No, no, no”. Poi l'ho fatta entrare e anche lei si è spaventata. A quel punto è andata a parlare con il capitano». Il volo proseguì comunque regolarmente fino a Madrid, ma per la showgirl l'impegno televisivo passò inevitabilmente in secondo piano. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La telefonata a Cristiano Malgioglio

Una volta atterrata nella capitale spagnola, Carmen Di Pietro telefonò a Cristiano Malgioglio chiedendogli di avvertire Telecinco che non sarebbe stata in grado di partecipare alla trasmissione. «Gli ho detto: “Avverti subito Telecinco, perché io non posso andare a lavorare, mi è scoppiato un seno in aereo”». La risposta di Malgioglio, almeno secondo il racconto della showgirl, fu tutt'altro che prevedibile: «Cristiano mi fa: “Disgraziata, vai ugualmente in televisione!”». Carmen, però, decise di non seguire il consiglio dell'amico, rinunciò all'impegno professionale e prese la strada del ritorno in Italia per sottoporsi agli accertamenti necessari.

L'intervento dopo il cedimento della protesi

Rientrata a Roma, Di Pietro si rivolse al chirurgo che le aveva applicato le protesi e fu sottoposta a un nuovo intervento per sostituire quella che aveva subito il cedimento. Nel raccontare l'episodio agli altri concorrenti, Carmen ha voluto sottolineare come, al di là dell'aspetto curioso assunto dalla vicenda negli anni, in quel momento la paura fosse stata reale. «Questa cosa non fa ridere, è stato brutto. Ha fatto boom dentro di me, io l'ho sentito. In pratica è calata la protesi. Sono andata dal chirurgo e mi hanno dovuta operare nuovamente». La showgirl ha anche evidenziato quanto gli impianti utilizzati all'epoca fossero differenti rispetto a quelli attuali: «Le protesi di una volta non sono le protesi di oggi. Ora è tutto molto diverso».

Come fece la notizia a fare il giro del mondo?

Resta un ultimo particolare sul quale si sono soffermati i concorrenti del GF Vip: come fece un incidente avvenuto durante un volo a diventare rapidamente una notizia internazionale? Carmen Di Pietro non ha una risposta certa, ma ha avanzato un'ipotesi: «Forse l'hostess, che è andata a dirlo al capitano, e forse è da lì che poi l'ha saputo tutto il mondo». Qualunque sia stata l'origine della fuga di notizie, quell'episodio del 1997 è diventato nel tempo uno degli aneddoti più conosciuti legati alla showgirl, che quasi trent'anni dopo ha deciso di raccontarlo nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip.