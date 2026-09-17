Giacomo Gallani, chi è il nuovo concorrente del GF Vip: età, lavoro, carriera, ex fidanzata e vita privata

Giacomo Gallani è uno dei nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip 2026, al via giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Romano, modello dalla carriera internazionale e con una lunga esperienza professionale a Dubai, arriva nella Casa con l'obiettivo di farsi conoscere anche al di fuori del mondo della moda.

Per Gallani il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe rappresentare un'importante vetrina televisiva e aprire la strada a nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

Chi è Giacomo Gallani: dalla passione per il calcio alla moda

Nato a Roma nel 1997, Giacomo Gallani si è avvicinato giovanissimo allo sport, praticando calcio a livello agonistico per diversi anni. Intorno ai 20 anni ha però deciso di cambiare strada e di dedicarsi completamente alla moda. Una scelta che lo ha portato a costruire una carriera internazionale e successivamente a trasferirsi a Dubai. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nel corso della sua attività ha collaborato con marchi e stilisti come Dior, Armani, Moncler, Guess e Jeep. Parallelamente al lavoro non ha abbandonato gli studi, conseguendo la laurea in Economia e Gestione Aziendale.

Sport, palestra e cucina sono tra le sue principali passioni. Gallani si descrive come una persona ironica e iperattiva, ma anche un po' pigra e indecisa. Tra i suoi progetti per il futuro ci sarebbe inoltre quello di creare un proprio brand di abbigliamento.

L'apparizione a Tu sì que vales con Sabrina Ferilli

Quella del Grande Fratello Vip non sarà la sua prima esperienza davanti alle telecamere. Nel 2024 Gallani era già apparso a Tu sì que vales in uno sketch costruito per sorprendere Sabrina Ferilli.

Il modello si presentò sul palco avvolto soltanto da un asciugamano, inscenando una doccia prima di concludere il siparietto con un ballo insieme all'attrice romana.

Giacomo Gallani è fidanzato? La relazione durata cinque anni

È soprattutto la vita sentimentale del modello a incuriosire il pubblico alla vigilia del suo ingresso nella Casa.

Attualmente Giacomo Gallani è single. Il profilo ufficiale pubblicato dal Grande Fratello rivela però un particolare finora poco conosciuto: il modello viene da una relazione durata cinque anni, conclusa prima della partecipazione al reality. Dopo gli anni trascorsi tra lavoro e vita all'estero, è inoltre tornato a vivere a Roma con la famiglia.

L'identità dell'ex compagna non risulta resa pubblica dalle fonti ufficiali consultate e Gallani sembra aver mantenuto un certo riserbo sulla storia.

Non sarebbe, comunque, la prima relazione importante della sua vita. In una vecchia intervista concessa a Be Different Magazine, Gallani raccontava di essersi lasciato da pochi mesi e si definiva molto romantico. Spiegava inoltre di preferire ragazze semplici e riservate rispetto a persone particolarmente appariscenti.

Per amore rinunciò anche al calcio

Nella stessa intervista Gallani raccontò un episodio significativo della propria vita sentimentale. Alla domanda sulla più grande follia fatta per amore, spiegò di aver rinunciato alla sua grande passione per il calcio per riuscire a conciliare gli studi universitari con il tempo da trascorrere insieme alla fidanzata dell'epoca. Una decisione della quale ammise successivamente di essersi in parte pentito.

Non è possibile stabilire dalle fonti disponibili se quella ragazza sia la stessa persona con cui Gallani ha successivamente avuto la relazione durata cinque anni.

Al Grande Fratello entra da single

Quello che invece è certo è che Gallani varcherà la porta rossa senza una compagna. Una condizione che potrebbe inevitabilmente alimentare curiosità sulle eventuali nuove conoscenze all'interno della Casa.

Per il modello romano il Grande Fratello Vip rappresenta soprattutto l'occasione per mostrare qualcosa che fotografie, passerelle e social difficilmente riescono a raccontare: il carattere e la dimensione più privata di Giacomo Gallani.

E proprio la sua vita sentimentale potrebbe diventare uno degli argomenti destinati a emergere durante la permanenza nel reality.