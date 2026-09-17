Grande Fratello Vip, stasera il debutto: cast, concorrenti, novità, orari e dove vederlo

L’attesa è terminata. Questa sera, giovedì 17 settembre, torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip, giunto alla nona edizione. Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La nuova stagione parte a pochi mesi dalla conclusione della precedente e punta su un cast che mescola personaggi molto conosciuti dal pubblico televisivo, protagonisti di passate edizioni dei reality e volti più giovani provenienti soprattutto dai social e da altri programmi.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

Sono 18 i concorrenti annunciati per questa edizione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tra i ritorni più attesi c’è Alex Belli, già protagonista del GF Vip e diventato da pochi mesi papà di Gabriel, avuto dalla compagna Delia Duran. Nella Casa entreranno anche Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Valeria Marini, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa, quest’ultima tra i protagonisti della storica prima edizione del Grande Fratello.

Spazio anche a Simone Annicchiarico, conduttore televisivo e figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, e a Moreno Morello, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo lungo percorso come inviato di Striscia la Notizia.

Completano il cast Giacomo Gallani, Megan Ria, Federica Morello, Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi, componente del duo Le Donatella.

Quattro concorrenti sono già nella Casa

Per alcuni protagonisti l’avventura è già cominciata. Martedì 15 settembre è infatti tornata Open House, l’anteprima che ha permesso a quattro concorrenti di varcare la porta rossa con due giorni di anticipo.

Ad entrare sono stati Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, che hanno così trascorso le prime ore insieme prima dell'arrivo del resto del gruppo.

A raggiungerli è stata anche Francesca Manzini, protagonista della precedente edizione, tornata nella Casa in veste di ospite. L’imitatrice si è subito messa al lavoro con i quattro concorrenti preparando una coreografia per il debutto.

Una Casa divisa in due?

Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane c'è anche una possibile novità nel meccanismo del gioco. Il cast potrebbe essere suddiviso in due gruppi contrapposti: da una parte i concorrenti che hanno già esperienza nei reality, dall’altra quelli che affrontano per la prima volta una lunga convivenza davanti alle telecamere.

Una formula che, qualora fosse confermata durante la prima puntata, potrebbe diventare uno degli elementi centrali delle dinamiche iniziali del programma.

Ilary Blasi torna alla guida del reality

Per Ilary Blasi si tratta della quinta edizione alla conduzione del Grande Fratello Vip. Accanto a lei viene confermata la coppia formata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare quanto accadrà all’interno della Casa.

Il primo appuntamento è fissato per questa sera in prima serata su Canale 5. Il programma tornerà eccezionalmente anche sabato 19 settembre, prima di assumere dalla settimana successiva la collocazione prevista nel palinsesto.

Quanto durerà il Grande Fratello Vip

L’edizione dovrebbe accompagnare il pubblico per circa 75 giorni, con conclusione prevista all’inizio di dicembre, salvo eventuali modifiche della programmazione. Tra i meccanismi di gioco potrebbe tornare anche il cosiddetto “biglietto di ritorno”, che consentirebbe a uno dei concorrenti eliminati di avere una seconda possibilità e rientrare nella Casa.

Dove seguire il Grande Fratello Vip

Oltre agli appuntamenti in prima serata, il pubblico potrà seguire quotidianamente quello che accade nella Casa attraverso i daytime sulle reti Mediaset. La vita dei concorrenti sarà inoltre disponibile su Mediaset Extra e in streaming attraverso Mediaset Infinity, con contenuti e aggiornamenti dedicati durante tutta la giornata.

L’appuntamento più atteso, però, è quello di stasera, giovedì 17 settembre: la porta rossa si aprirà ufficialmente e per i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip comincerà l’avventura.