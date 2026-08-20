Martina De Ioannon, arriva la proposta per entrare al GF Vip: ecco come ha reagito

Martina De Ioannon al Grande Fratello Vip? A quanto pare, almeno per il momento, non se ne farà nulla. Dopo settimane di indiscrezioni su un suo possibile ingresso nella Casa, l’ex protagonista di Uomini e Donne avrebbe infatti confermato di aver ricevuto una proposta per partecipare alla nuova edizione del reality, scegliendo però di declinare l’invito.

A riportare le dichiarazioni e le reazioni dei fan è IsaeChia, secondo cui Martina avrebbe affrontato l'argomento durante una recente diretta social, lasciando intendere con chiarezza di non essere interessata a intraprendere questa nuova esperienza televisiva.

La scelta di Martina De Ioannon

Alla base della decisione non ci sarebbe un'unica motivazione. Martina riterrebbe che la partecipazione al Grande Fratello Vip non rappresenti, in questa fase della sua vita, un'opportunità capace di offrirle qualcosa di realmente nuovo, né sul piano personale né su quello professionale.

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A pesare sarebbe anche la relazione con Gianmarco Steri. La coppia sembra intenzionata a preservare il proprio rapporto e una permanenza prolungata nella Casa comporterebbe inevitabilmente una lunga separazione, oltre alla possibilità di essere coinvolti nelle classiche dinamiche sentimentali del reality.

Secondo quanto emerso dalla diretta, dunque, Martina avrebbe altri progetti e non sarebbe intenzionata a mettere in discussione la propria vita privata per una nuova esperienza televisiva.

I fan si dividono dopo il rifiuto

La notizia ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Una parte dei fan ha interpretato la scelta come la dimostrazione che Martina non sarebbe affatto alla ricerca spasmodica di visibilità televisiva, come invece sostenuto in passato da alcuni detrattori.

Altri utenti, al contrario, non hanno nascosto la delusione: avrebbero voluto vedere l'ex tronista alle prese con le dinamiche della Casa e sono convinti che la sua presenza avrebbe potuto regalare momenti particolarmente vivaci all'edizione.

C'è poi chi ha sottolineato come la decisione non sarebbe stata imposta da Gianmarco Steri, ma deriverebbe soprattutto dalle priorità che Martina si è data per il futuro, con la vita di coppia e i progetti personali davanti a nuove partecipazioni televisive.

Una scelta destinata comunque a far discutere, soprattutto perché il nome di Martina De Ioannon era da tempo tra quelli circolati con maggiore insistenza in relazione al possibile cast del nuovo Grande Fratello Vip.