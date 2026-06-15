Isola dei Famosi 2026, cosa succede ai concorrenti eliminati: ripescaggio, ultima spiaggia e ritorno in Italia

Le registrazioni de L’Isola dei Famosi 2026 sono iniziate ufficialmente sabato 13 giugno nelle Filippine, precisamente a Caramoan. Il reality Mediaset è entrato nel vivo con il cast già in isolamento, telefono consegnato e avventura avviata.

Tra i concorrenti non ancora ufficializzati ma già circolati nelle indiscrezioni figurano Eva Grimaldi, Anna Lou Castoldi, Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma, Alex Caniggia e Il Musazzi.

Le registrazioni proseguiranno fino al 20 luglio, ma in caso di imprevisti la permanenza sull’isola potrebbe allungarsi fino al 30 luglio. Argomenti l'isola dei famosi

Come funziona il meccanismo di eliminazione e ripescaggio

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, anche gli eliminati non sono automaticamente fuori dal gioco. Il regolamento prevede infatti un possibile ripescaggio dei naufraghi, che possono tornare in gara attraverso due modalità: tramite prove specifiche di rientro, oppure tramite votazione degli altri concorrenti.

Questo meccanismo mantiene aperta la competizione anche dopo l’eliminazione, aumentando tensione e imprevedibilità nel reality.

“L’ultima spiaggia”: cosa succede agli eliminati

Un elemento centrale di questa edizione è la cosiddetta “ultima spiaggia”, una location alternativa rispetto all’isola principale.

Gli eliminati possono essere trasferiti lì in attesa della decisione finale sul loro destino. In questa fase possono restare in gioco in attesa di un possibile ripescaggio, oppure essere eliminati definitivamente.

Attenzione però: chi decide di non proseguire su questa spiaggia viene considerato automaticamente ritirato dal gioco.

Il ritorno in Italia degli eliminati

Una volta eliminati in modo definitivo, i concorrenti fanno ritorno in Italia senza attendere la conclusione dell’intera edizione.

Tuttavia, una volta rientrati, sono soggetti a regole precise, soprattutto per quanto riguarda i social: possono mantenere attivi i propri profili, non possono raccontare o anticipare dinamiche del gioco e non possono confermare ufficialmente la loro partecipazione fino all’annuncio di Mediaset.

L’azienda ha infatti chiarito che “i dettagli sul cast saranno resi noti nelle prossime settimane”.

Possibile puntata speciale finale con il cast riunito

Tra le novità più interessanti spunta anche l’ipotesi di una puntata speciale post-finale, con la reunion dei naufraghi.

Si tratterebbe di uno speciale in prima serata su Canale 5, con commento delle dinamiche del reality, celebrazione del vincitore e ritorno del cast completo in studio in Italia.

Questa opzione, però, non è ancora certa. La sua realizzazione dipenderà da fattori come ascolti dell’edizione, interesse del pubblico e andamento complessivo del programma.