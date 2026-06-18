Isola dei Famosi, una confessione che non può andare in onda e un naufrago in crisi: ecco i primi retroscena

L’Isola dei Famosi 2026 è ufficialmente iniziata e, dopo le registrazioni partite sabato 13 giugno, i naufraghi si avvicinano alla prima settimana di permanenza sulle spiagge di Caramoan, nelle Filippine. Un’avventura estrema, tra fame, isolamento e prove di resistenza che, già nei primi giorni, avrebbe iniziato a mostrare le prime dinamiche interne al gruppo.

Il cast ufficiale svelato da Riccardo Signoretti

A chiarire definitivamente il cast è stato il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti, che ha svelato i 16 concorrenti ufficiali, divisi equamente tra uomini e donne, attualmente impegnati nella sopravvivenza quotidiana tra cocco e riso.

Le 8 concorrenti donne dell’Isola

Le 8 donne in gioco sono Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e volto dell’ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini; la giornalista sportiva Claudia Peroni; Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini e autrice di un libro; l’attrice Eva Grimaldi; Michelle Veronesi, già vista a Too Hot To Handle Italia; Denny Mendez, prima Miss Italia nera della storia; Serena Enardu, ex tronista di Uomini & Donne; e Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Argomenti l'isola dei famosi

I 8 concorrenti uomini in gara

Sul fronte maschile figurano invece Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini & Donne; Patrick Ray Pugliese, volto storico del Grande Fratello; Il Musazzi, creator molto seguito sui social; Francesco Chiofalo, già noto al pubblico dei reality; Alex Caniggia, recentemente visto a The 50; il modello Alberto Fontana; il vincitore di Too Hot To Handle Italia Daniele Iaià; e Pierpaolo Pretelli, che lo scorso anno aveva ricoperto il ruolo di inviato del programma.

Prime indiscrezioni: nessun ritiro ma tensioni emotive

Intanto, secondo le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, nessun concorrente avrebbe abbandonato il gioco, anche se i primi giorni non sarebbero stati affatto semplici sul piano emotivo.

Una delle naufraghe avrebbe infatti attraversato una vera e propria crisi personale, segno di quanto la permanenza sull’Isola inizi già a pesare psicologicamente. Dal punto di vista fisico, invece, la situazione sarebbe ancora sotto controllo.

Pierpaolo Pretelli tra i protagonisti iniziali

Proprio Pierpaolo Pretelli sarebbe già tra i concorrenti più osservati di questa edizione, forte della sua esperienza televisiva e della familiarità con le dinamiche del reality.

Relazioni, confessioni e prime dinamiche tra naufraghi

Non mancano poi i primi intrecci tra concorrenti. Due naufraghe avrebbero avuto un confronto molto intimo, parlando delle proprie relazioni passate e di legami definiti “tossici”, chiedendo però alla produzione di non riprendere la conversazione.

Inoltre, un concorrente starebbe già attirando particolare attenzione e apprezzamenti all’interno del gruppo femminile, mentre le dinamiche sociali iniziano lentamente a prendere forma tra alleanze, simpatie e prime strategie.