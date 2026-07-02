Temptation Island, Andrea "Hulk" Turino: "Sara mi disse che era finita. L'ho liberata da una coppia piena di malessere"

Dopo il caos esploso attorno alla coppia formata da Sara Palumbieri e Gabriele Govoni a Temptation Island — tra la diffusione online del loro video intimo, le polemiche seguite alla seconda puntata e il ruolo assunto dal tentatore Andrea Turino, soprannominato "Hulk" — Gabriele Parpiglia ha deciso di intervenire pubblicamente. Nella sua newsletter, il giornalista e autore televisivo ha preso le difese del tentatore campano, raccontando retroscena personali e professionali che, a suo dire, contribuirebbero a restituire un'immagine più completa del protagonista del reality di Canale 5.

Parpiglia ha innanzitutto chiarito di conoscere Andrea Turino da molti anni, ben prima della sua partecipazione al programma. Il giornalista ha raccontato che a presentarglielo fu Soleil Sorge, che gli parlò di un amico "simpatico, sveglio e con la giusta cazzimma per fare televisione".

La tragedia della strage di Buccino

Nella sua ricostruzione, il giornalista ha voluto evidenziare aspetti della vita di Turino poco noti al pubblico televisivo. Andrea, laureato in Business e proveniente da una famiglia benestante, porta con sé una storia personale particolarmente complessa. Nel 2008, quando militava nelle giovanili della JuveCaserta ed era considerato una promettente speranza del basket, rimase coinvolto nella cosiddetta strage di Buccino, uno dei più gravi incidenti stradali della cronaca italiana. Argomenti temptation island

In quell'occasione, mentre la squadra si stava recando a Potenza per una partita, Turino sopravvisse dopo aver lottato tra la vita e la morte.

Il provino per il Grande Fratello

Il giornalista ha inoltre rivelato di aver proposto in passato Andrea Turino anche per il Grande Fratello. Il tentatore avrebbe sostenuto ben quattro provini prima di decidere di rinunciare all'esperienza televisiva.

Nella newsletter, Parpiglia ha poi ribadito un concetto che, a suo dire, accomuna tutti i reality show: "In ogni reality c'è sempre un concorrente in più, che non si vede mai in scena ma decide tutto e si chiama montaggio". Secondo il giornalista, Andrea Turino sarebbe una persona che "professa il bene sul serio" e che tenderebbe a cercare il lato positivo anche nelle situazioni più difficili.

La telefonata dopo il caso Sara-Gabriele

Il riferimento è a quanto accaduto nelle ultime settimane attorno alla coppia formata da Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, finita al centro delle polemiche dopo la diffusione online di un loro video intimo e dopo le tensioni esplose nel corso della seconda puntata del reality.

Parpiglia ha infine rivelato di aver sentito Andrea Turino nelle scorse ore. Durante la conversazione, il tentatore avrebbe commentato così la conclusione del percorso della coppia nel programma: "Appena è entrata mi ha detto ‘per me è finita, ma non ce la faccio a staccarmi’. Non posso raccontare determinate cose, preferisco restino private tra me e lei. E’ di una bontà e di una tenerezza che sono difficili da descrivere. Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere. Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere".