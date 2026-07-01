Oriana Marzoli nel cast della seconda edizione di The 50? L'ex gieffina pronta al ritorno in un reality italiano

Oriana Marzoli potrebbe presto fare ritorno sul piccolo schermo italiano con una nuova avventura televisiva. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un'indiscrezione che sta già facendo discutere gli appassionati di reality show.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, l'influencer spagnola di origini italo-venezuelane (tornata single dopo la fine della relazione con il modello argentino Facundo Gonzalez) sarebbe tra i possibili concorrenti della seconda edizione di The Fifty, il reality show disponibile su Amazon Prime Video.

L'indiscrezione sul ritorno di Oriana Marzoli in Italia

Dopo aver conquistato il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco in un nuovo format. Argomenti oriana marzoli

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L'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni suggerisce che il suo nome sarebbe al vaglio della produzione di The Fifty 2, programma che tornerà prossimamente sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale né da parte della produzione né dalla stessa influencer, ma la notizia ha già acceso la curiosità dei fan, che sperano di rivederla presto protagonista in un reality italiano.

Perché la presenza di Oriana Marzoli farebbe discutere

Nel corso degli ultimi anni, Oriana Marzoli è diventata uno dei volti più seguiti del panorama dei reality grazie alle numerose esperienze televisive maturate tra Spagna e Italia. La partecipazione al Grande Fratello Vip le ha permesso di costruire una fanbase molto solida anche nel nostro Paese.

Proprio per questo motivo, un suo eventuale ingresso nel cast di The Fifty 2 rappresenterebbe uno dei nomi di maggiore richiamo della nuova edizione, contribuendo ad aumentare l'attesa attorno al programma.

The Fifty 2: cresce l'attesa per il cast

La seconda edizione di The Fifty è ancora in fase di preparazione e, nelle prossime settimane, potrebbero emergere nuovi dettagli sui concorrenti che prenderanno parte al reality di Amazon Prime Video.

Per il momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione, ma il nome di Oriana Marzoli continua a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori. Se la notizia dovesse essere confermata, per l'influencer si tratterebbe di un atteso ritorno nella televisione italiana dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.