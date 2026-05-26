Oriana Marzoli e Facundo Gonzalez si sono lasciati, l'annuncio di lui: "Lo abbiamo deciso insieme"

Dopo due anni d’amore, è arrivata al capolinea la relazione tra Facundo Gonzalez e Oriana Marzoli, ex protagonista di numerosi reality show, tra cui il Grande Fratello Vip.

La notizia della rottura ha colto di sorpresa i fan della coppia, che negli ultimi anni avevano seguito con affetto la loro storia attraverso social, apparizioni televisive e momenti di vita condivisi online.

La storia tra Oriana Marzoli e Facundo Gonzalez

Prima della relazione con Facundo, Oriana Marzoli aveva vissuto una travagliata storia d’amore con Daniele Dal Moro, conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. Argomenti grande fratello

Terminata quella relazione, Oriana aveva ritrovato serenità accanto a Facundo Gonzalez, conosciuto durante il reality show cileno Ganar o Servir.

Fin dal loro primo incontro, i due avevano mostrato una forte complicità, conquistando rapidamente il pubblico. La loro intesa aveva fatto nascere una vera e propria community di fan, che negli anni ha sostenuto la coppia sui social.

Due anni tra viaggi, social e momenti di complicità

Nel corso della loro relazione, Facundo e Oriana hanno condiviso numerosi momenti insieme: dai viaggi romantici alle esperienze lavorative, passando per scene di quotidianità e tenerezza che avevano conquistato migliaia di follower.

Per molti utenti social, la loro sembrava una relazione solida e sincera. Proprio per questo motivo, l’annuncio della separazione ha generato grande sorpresa tra i fan.

L’annuncio ufficiale della rottura sui social

A comunicare la fine della relazione è stato direttamente Facundo Gonzalez, attraverso un messaggio pubblicato sui social.

“Io e Oriana desideriamo comunicarvi la decisione di porre fine alla nostra relazione sentimentale. Chiudiamo così un capitolo ricco di esperienze e amore. Sebbene il nostro percorso di coppia si stia separando, il nostro affetto e la nostra amicizia rimarranno. Sono stati due anni di momenti molto felici e di una relazione sana. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento e vi ringraziamo per tutto l’affetto che ci avete dimostrato”.