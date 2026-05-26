Oriana Marzoli e Facundo Gonzalez, amore al capolinea? "Si sono lasciati", l'indiscrezione

Sarebbe arrivata ai titoli di coda la storia d’amore tra Oriana Marzoli, amatissima ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il modello argentino Facundo Gonzalez. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Oriana e Facundo si sono lasciati”.

La storia d’amore nata dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2022/2023 e la turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sembrava aver finalmente ritrovato serenità accanto a Facundo Gonzalez. Argomenti grande fratello

oriana marzoli

I due si erano conosciuti nel 2024 durante il reality sudamericano “Ganar o Servir – De vuelta al pasado”, programma durante il quale era nata una forte complicità tra i due.

Nel corso dei mesi successivi, la coppia si era mostrata molto affiatata anche sui social, alimentando il sogno dei fan che speravano in un futuro importante insieme.

Le dichiarazioni di Oriana Marzoli sul futuro con Facundo Gonzalez

A confermare la solidità del rapporto erano state anche alcune dichiarazioni rilasciate da Oriana Marzoli alla rivista Eva Tremila.

“La verità è che ci proiettiamo al futuro, per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia”, aveva raccontato l’ex gieffina. Parole che avevano emozionato i fan della coppia e lasciato intendere progetti importanti.

Oriana aveva inoltre aggiunto: “Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento. È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata. Sento che non c’è competizione a livello lavorativo, con lui è esattamente il contrario. Facundo mi motiva a crescere e mi supporta”.

Al momento, però, né Oriana né Facundo hanno confermato o smentito ufficialmente le indiscrezioni in merito alla fine della loro relazione.