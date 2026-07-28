Temptation Island, Alessandra e Rosario tornano insieme: lei lo perdona dopo il tradimento

La storia tra Alessandra e Rosario sembrava definitivamente arrivata al capolinea. Dopo il clamoroso falò di confronto a tre con la tentatrice Giada Alessandrini, il primo nella storia di Temptation Island, la coppia aveva lasciato il programma separata, tra accuse di tradimento, lacrime e una fiducia ormai distrutta.

Eppure, nella puntata andata in onda lunedì 27 luglio, è arrivato un colpo di scena che pochi spettatori si aspettavano: Rosario ha chiesto di poter incontrare nuovamente Alessandra per tentare di ricucire il loro rapporto, nato quasi tre anni fa.

Rosario chiede una seconda possibilità

Dopo giorni trascorsi lontano dalla fidanzata, Rosario ha deciso di fare un passo indietro e riconoscere i propri errori: "Ho sbagliato tantissimo nei suoi confronti. Questi giorni mi hanno fatto capire i sentimenti che provo. Voglio uscire da qui con lei".

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Il momento più difficile della loro esperienza è stato senza dubbio l'avvicinamento di Rosario alla single Giada Alessandrini, una ragazza che il fidanzato conosceva già prima dell'ingresso nel programma.

Quella conoscenza pregressa aveva alimentato fin dall'inizio i sospetti di Alessandra. La situazione si era ulteriormente complicata quando la ragazza aveva chiesto alla stessa Giada, sua ex migliore amica, di mostrarle le chat avute con Rosario.

Dopo aver scoperto il tradimento, Alessandra aveva richiesto immediatamente un falò di confronto anticipato. Rosario, però, aveva scelto di non presentarsi, aggravando ulteriormente una crisi già profonda.

Nonostante fosse perfettamente consapevole del difficile rapporto tra Alessandra e Giada, Rosario aveva comunque deciso di avvicinarsi alla tentatrice, ignorando le richieste della fidanzata di mantenere le distanze.

Le lacrime di Alessandra: "Non mi sentivo amata"

Durante il secondo confronto, Alessandra ha raccontato tutto il dolore accumulato negli ultimi mesi, spiegando come la crisi non fosse nata soltanto all'interno del villaggio.

Le sue parole hanno evidenziato un malessere che andava avanti da oltre un anno: "Non mi sentivo amata e considerata. Ho passato più di un anno ad andare avanti così. Non parlavi mai con me, hai sempre pensato solo a te stesso e mi hai fatto perdere la mia dolcezza. Anche la mia famiglia mi diceva che non mi vedeva felice, ma buia".

Alessandra decide di perdonarlo

Nonostante il dolore e la paura di rivivere gli stessi errori, Alessandra ha ammesso di essere ancora profondamente innamorata di Rosario. La giovane ha espresso tutti i suoi dubbi prima di prendere la decisione finale: "Usciamo per fare gli stessi errori di prima? Mi manchi ma ho paura che risucceda la stessa cosa".

Alla domanda su cosa potesse garantire un cambiamento, Rosario non è riuscito a fornire una risposta concreta, limitandosi a spiegare di aver capito quanto fosse importante Alessandra nella sua vita.

Alla fine, però, l'amore ha avuto la meglio. Alessandra ha scelto di concedergli un'altra possibilità, sperando che questa volta il rapporto possa davvero cambiare.