Temptation Island chiude col botto: oltre 4,2 milioni di spettatori e share da record

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha chiuso un'edizione da record, conquistando settimana dopo settimana milioni di telespettatori e dominando le interazioni sui social.

Anche l'ultima puntata, quella dedicata al "mese dopo", trasmessa mercoledì 29 luglio, ha registrato risultati eccezionali: 4.247.000 spettatori e il 35,5% di share, numeri che certificano ancora una volta il successo del programma prodotto da Fascino PGT.

Un'edizione da record

L'edizione 2026 ha saputo coinvolgere il pubblico grazie alle storie delle coppie, ai falò di confronto, ai tradimenti, ai colpi di scena e ai confronti finali che hanno animato ogni puntata.

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Il format ha mantenuto alta l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine, diventando uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'anno e uno dei contenuti più commentati sul web.

Ascolti in crescita puntata dopo puntata

Dopo un ottimo debutto, Temptation Island ha registrato una crescita quasi costante, superando più volte il 34% di share e chiudendo con risultati tra i migliori nella storia recente del programma.

Ecco il riepilogo completo degli ascolti: