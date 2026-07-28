Ascolti tv, Temptation Island è inarrestabile: nuovo record con 4,4 milioni di spettatori

L'estate televisiva ha un padrone assoluto e si chiama Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia continua a macinare ascolti straordinari e, con la settima puntata andata in onda lunedì 27 luglio, ha fatto registrare il miglior risultato dell'edizione.

La trasmissione, in onda su Canale 5, ha conquistato 4.390.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 34%, numeri che confermano il crescente interesse del pubblico per le vicende delle coppie protagoniste.

Una stagione da record

L'edizione 2026 ha mostrato un andamento pressoché costante in termini di ascolti, mantenendosi sempre sopra i 3,5 milioni di spettatori e superando più volte la soglia del 32% di share. Puntata dopo puntata, il programma ha consolidato la propria leadership nella prima serata estiva, fino a toccare il picco con l'appuntamento di lunedì.

Ecco l'andamento degli ascolti delle prime sette puntate:

1ª puntata: 3.569.000 spettatori – 27,6% di share;

3.569.000 spettatori – 27,6% di share; 2ª puntata: 3.819.000 spettatori – 26,6%;

3.819.000 spettatori – 26,6%; 3ª puntata: 4.007.000 spettatori – 32,3%;

4.007.000 spettatori – 32,3%; 4ª puntata: 3.752.000 spettatori – 30,3%;

3.752.000 spettatori – 30,3%; 5ª puntata: 3.975.000 spettatori – 32,9%;

3.975.000 spettatori – 32,9%; 6ª puntata: 4.199.000 spettatori – 33,6%;

4.199.000 spettatori – 33,6%; 7ª puntata: 4.390.000 spettatori – 34% di share.

Il reality domina la prima serata

I numeri confermano il momento d'oro del format prodotto da Fascino, che continua a coinvolgere milioni di telespettatori grazie ai falò di confronto, ai colpi di scena e alle dinamiche sentimentali che animano il villaggio.