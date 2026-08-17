Grande Fratello, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato ai ferri corti? «Lite in hotel, lui è andato via»

Nelle ultime settimane il rapporto tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato ha incuriosito sempre di più i fan del Grande Fratello. I due, protagonisti di edizioni diverse del reality, hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere, dando vita a un'amicizia che per molti potrebbe nascondere qualcosa di più.

Né Lucia né Lorenzo hanno mai chiarito fino in fondo la natura del loro rapporto, preferendo continuare la conoscenza senza troppe spiegazioni. A riaccendere il gossip è stata poi la loro vacanza insieme a Ischia.

I due ex gieffini sono stati infatti paparazzati al mare mentre trascorrevano del tempo insieme, sdraiati su due lettini vicini in spiaggia. Immagini che avevano inevitabilmente rafforzato le indiscrezioni su un possibile flirt.

Da Ischia alla Puglia, poi qualcosa sarebbe andato storto

Dopo il soggiorno sull'isola campana, Lucia e Lorenzo avrebbero dovuto raggiungere alcuni amici in Puglia. Il programma, però, sembrerebbe essere saltato improvvisamente.

Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, tra i due sarebbe infatti scoppiata una lite e Lorenzo avrebbe deciso di interrompere la vacanza e fare ritorno a Milano.

«Lui ieri è tornato a Milano e sul suo canale ha fatto capire che avevano ragione le sue fan a metterlo in guardia da Lucia, ma che lui è testardo e ci deve sbattere la testa per capire davvero», si legge nella segnalazione.

La stessa fonte aggiunge un particolare destinato ad alimentare ulteriormente il gossip: «So anche che hanno dormito insieme nello stesso letto queste sere…».

«Hanno discusso, poi Lorenzo ha sbattuto la porta ed è andato via»

A rendere ancora più misteriosa la vicenda è arrivata una seconda testimonianza, sempre riportata da Deianira Marzano. A parlare sarebbe una persona che sostiene di aver soggiornato nello stesso hotel dei due ex concorrenti, in una camera adiacente alla loro.

«Avevamo la camera proprio adiacente alla loro in hotel. Abbiamo sentito che stavano discutendo, poi a un certo punto di notte lui ha sbattuto la porta ed è andato via», racconta la fonte.

Lorenzo non sarebbe più stato visto neppure la mattina successiva: «Dopo non lo abbiamo più visto, nemmeno a colazione, quindi pensiamo possa aver lasciato l'hotel».

Resta invece un mistero il motivo della presunta discussione: «Non si capiva di cosa stessero discutendo, quindi non sappiamo cosa sia successo realmente».