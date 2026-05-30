Grande Fratello, Yulia Bruschi condannata per lesioni aggravate all'ex fidanzato: la pena e i dettagli

Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate ai danni dell’ex fidanzato Simone Costa.

La vicenda risale al 12 settembre 2024, poche settimane prima dell’ingresso della donna nella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto denunciato da Costa, durante una festa di compleanno i due avrebbero avuto un acceso litigio culminato con il lancio di un bicchiere che avrebbe colpito l’uomo al volto.

Lo scontro prima dell’ingresso al Grande Fratello

Stando alla ricostruzione fornita dall’ex compagno, il bicchiere si sarebbe frantumato all’impatto provocandogli una profonda ferita allo zigomo destro. L’uomo riportò un importante trauma facciale che rese necessario l’intervento dei sanitari e l’applicazione di diversi punti di sutura. Argomenti grande fratello

Nonostante le cure ricevute, Simone Costa convive ancora oggi con uno sfregio permanente conseguente alle lesioni riportate durante l’episodio.

La versione di Yulia Bruschi non convince il giudice

Nel corso dell’udienza, Yulia Bruschi ha respinto le accuse sostenendo di non aver lanciato intenzionalmente il bicchiere contro l’ex compagno. La donna ha dichiarato di aver gettato soltanto l’acqua contenuta nel bicchiere e che quest’ultimo le sarebbe sfuggito accidentalmente di mano.

L’ex gieffina ha inoltre affermato che la denuncia sarebbe stata motivata dalla gelosia dell’ex fidanzato nei confronti delle sue esperienze televisive. Una ricostruzione che, tuttavia, non ha convinto il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi.

La condanna: risarcimento immediato e causa civile

Al termine del procedimento con rito abbreviato, il tribunale ha condannato Yulia Bruschi a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate.

Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 8 mila euro in favore della parte offesa. Sarà invece una successiva causa civile a determinare l’esatto ammontare del risarcimento dei danni spettante a Simone Costa.

Il caso che aveva portato all’uscita dal Grande Fratello

La vicenda giudiziaria aveva già avuto importanti ripercussioni sul percorso televisivo di Yulia Bruschi. Nel 2024, infatti, la concorrente era stata costretta ad abbandonare il Grande Fratello dopo l’emersione della denuncia presentata dall’ex compagno, episodio che aveva attirato grande attenzione mediatica e acceso il dibattito tra il pubblico del reality.