GF Vip, Lucia Ilardo non ha dubbi: «Roncaccia ha messo in crisi la relazione di Piera»

La situazione sentimentale di Piera Meloni continua a essere uno degli argomenti più discussi di queste prime settimane del Grande Fratello Vip 9. Da una parte c’è il rapporto con il fidanzato Gian Marco, entrato in crisi durante la permanenza della giovane nella Casa; dall’altra il feeling sempre più evidente con Alessandro Roncaccia, cresciuto giorno dopo giorno tra confidenze, complicità e momenti che non sono passati inosservati. Piera, tuttavia, sembra intenzionata a non superare determinati limiti prima di aver chiarito definitivamente la situazione con il fidanzato.

Lucia Ilardo: «Piera, viviti questa esperienza»

Sulla vicenda è intervenuta anche Lucia Ilardo, che a Casa Lollo ha invitato Piera a non reprimere ciò che sente: «Piera, può succedere. Entri nella Casa del Grande Fratello, è un’esperienza che ti cambia e che arriva una volta nella vita: vivitela tutta. Se questo può portare anche alla rottura di una relazione, a vent’anni non succede niente. Però non ti nascondere».

Secondo Lucia, sarebbe difficile separare completamente la crisi con Gian Marco dalla presenza di Alessandro Roncaccia: «Non mentire a te stessa dicendo “non è per Alessandro”. Parliamoci chiaro: se ci fosse stato qualcuno di meno interessante per lei, forse questa crisi non sarebbe neanche avvenuta. È anche la presenza di Alessandro ad aver messo in crisi il suo sentimento e la sua relazione». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Giusto chiarire prima con il fidanzato»

Lucia ha però apprezzato la prudenza mostrata da Piera e soprattutto la volontà di fare chiarezza sulla relazione prima di lasciarsi eventualmente andare con Alessandro: «Apprezzo il suo tatto nel voler dire: “Voglio chiarire prima la situazione fuori e poi lasciarmi andare”. Non c’è niente di male».

Ilardo ha infine condannato gli insulti e gli attacchi rivolti sui social alla concorrente, ricordando anche la sua giovane età.

Intanto, nella Casa, gli occhi restano puntati su Piera e Alessandro e sulla possibile evoluzione del loro rapporto.