Soraya Sabetta, replica velenosa a Piera Meloni: «A Temptation Island ci doveva andare lei»

La polemica social che ha coinvolto Piera Meloni si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo che nelle ultime ore sono tornati virali alcuni vecchi video nei quali l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip criticava il comportamento di Soraya Sabetta a Temptation Island, è arrivata la replica della diretta interessata.

La replica di Soraya

Soraya ha scelto poche parole e molta ironia. Sui social ha commentato la vicenda scrivendo: «Mi sa che a Temptation Island ci doveva andare lei ». Una frecciata che sembra fare riferimento proprio alla situazione sentimentale che Piera sta vivendo oggi all’interno della Casa.

Come raccontato ieri, nei vecchi filmati Piera aveva preso posizione sulla relazione tra Soraya e Cristian Mascolino, schierandosi dalla parte di quest’ultimo. In particolare, aveva criticato Soraya per alcune considerazioni fatte davanti alle telecamere sulla loro vita di coppia e sulla situazione economica del fidanzato, arrivando a definirle «veramente umilianti». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il precedente e la situazione di Piera al GF Vip

A distanza di alcuni mesi quelle dichiarazioni sono tornate a circolare proprio mentre Piera sta mettendo in discussione il rapporto con Gian Marco Ciaccia. Nella Casa, infatti, la gieffina ha manifestato dubbi sulla propria relazione e, contemporaneamente, si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia, che ha ammesso apertamente di provare interesse nei suoi confronti, pur sostenendo di voler rispettare i suoi tempi e la situazione sentimentale della ragazza.

Da qui le accuse di incoerenza rivolte sui social a Piera e ora la risposta di Soraya. Una battuta, quella dell’ex protagonista di Temptation Island, che ha riacceso una polemica nata da parole pronunciate mesi fa ma tornate improvvisamente d’attualità.