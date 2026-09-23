Temptation Island, Dimitri Hristov punge Soraya Sabetta: «Non fare la finta tonta, sai perché non è andata tra noi»

Non si è fatta attendere la replica di Dimitri Hristov a Soraya Sabetta. Dopo le dure parole dell'ex protagonista di Temptation Island, Dimitri ha deciso di rispondere pubblicamente attraverso un video sui social, ricostruendo la vicenda dal suo punto di vista.

«Per me era un argomento che poteva essere chiarito semplicemente in privato. L'hai reso pubblico e io mi trovo costretto a risponderti qui sui social. Anche se avrei preferito evitare», esordisce Hristov, che contesta a Soraya anche di aver espresso giudizi sul suo comportamento nonostante i due si conoscano da poco tempo: «Tu inizi a dire quello che dovrei fare io perché tu mi conosci. Mi conosci? Quanto ci conosciamo? Un mese? Non conosci nulla di me, come io non conosco nulla di te. Infatti non mi metto a dire nulla e non mi metto a darti consigli perché non mi interessa, sinceramente».

«Mi sono sentito preso in giro»

Dimitri entra quindi nel merito del video che avrebbe provocato la reazione di Soraya. Secondo il suo racconto, sarebbe stato proprio lui, tempo prima, a proporle di realizzare insieme un contenuto ironico: «Ti chiesi di fare questo video insieme per fare una cosa simpatica, un video ironico. Tu hai rifiutato dicendomi che ti volevi estraniare da queste cose, dal programma e tutto il resto». Una scelta che Hristov dice di avere rispettato, fino a quando, alcune settimane dopo, Soraya avrebbe pubblicato da sola la stessa scenetta. «Tre settimane, un mese dopo, non ricordo dopo quanto, hai messo il video della scenetta da sola. Mi sono sentito preso in giro». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Da qui la decisione di realizzare a sua volta il contenuto: «L'ho fatto semplicemente replicando la mia voce, facendo la mia parte e rendendolo un po' più simpatico. L'ho pubblicato e non c'è stato nessun problema da parte mia». Dimitri sostiene poi che, alcuni giorni dopo, Soraya lo avrebbe contattato prospettandogli il coinvolgimento di un legale: «Tu mi contatti minacciandomi di mettere in mezzo l'avvocato. Contatti l'avvocato e mi dici addirittura che non potevi fare niente perché l'avvocato ti ha detto: “Guarda, non si può fare niente”». Hristov aggiunge che Soraya gli avrebbe successivamente detto «non finisce qui», frase che lui afferma di avere interpretato come una minaccia.

«Era una cosa spontanea, non volevo offendere nessuno»

Hristov respinge poi l'idea che con l'altro contenuto social volesse attaccare o criticare qualcuno: «Era un video simpatico. È uscito fuori così perché neanche Lori, il tentatore, sapeva che avessi pubblicato questo video. Perciò è stata una cosa spontanea, simpatica, senza dover per forza offendere qualcuno. Non ci ho visto niente di male, l'ho pubblicato, tutto qui». Dimitri aggiunge anche di aver contattato Sabrina, che, secondo quanto racconta, «si è fatta una risata, semplicemente».

«Non fare la finta tonta, sappiamo perché non è andata tra noi»

È soprattutto nella parte conclusiva del video che Hristov lancia il messaggio più enigmatico, lasciando intendere che esisterebbe una ragione ben precisa per la quale tra lui e Soraya le cose non sarebbero andate avanti: «Sappiamo entrambi il motivo per il quale non è andata tra di noi e ti dico di non fare la finta tonta. Io non sarò qua a dirlo, l'importante per me è che tu lo sappia e che te lo metta bene in testa».

Dimitri non rivela quale sarebbe questo motivo e lascia eventualmente a Soraya la possibilità di farlo: «Se vuoi puoi dirlo tu tranquillamente, io non me ne uscirò, stai tranquilla». Quindi chiude il video salutando i follower e scusandosi per la lunghezza dell'intervento: «Detto questo ti saluto e mi scuso con tutti quanti per essermi dilungato così tanto. Un bacione».

Una replica che, più che chiudere il botta e risposta, lascia dunque aperto un interrogativo: qual è il motivo a cui Dimitri fa riferimento quando parla del rapporto con Soraya?