Temptation Island, Soraya Sabetta durissima con Dimitri Hristov: «Non puoi buttare cacca su di me per elevarti»

Dopo l’esperienza a Temptation Island, tra Soraya Sabetta e Dimitri Hristov sembra essersi definitivamente rotto il rapporto che si era creato durante il programma. A distanza di tempo, Soraya ha deciso di rompere il silenzio e rivolgersi pubblicamente all’ex tentatore, accusandolo di continuare a parlare di lei sui social per ottenere visualizzazioni e visibilità.

A spingerla a intervenire sarebbe stato in particolare un video pubblicato da Dimitri insieme all’amico ed ex tentatore Lorenzo Ferrara. Soraya sostiene che Hristov avrebbe ormai compreso quanto i contenuti che la riguardano riescano ad attirare l’attenzione del pubblico.

«Ci sono video che fanno meno visualizzazioni e ci sono video che fanno milioni di visualizzazioni e puntualmente i video dove fai milioni di visualizzazioni sono quelli in cui parli male di me. Concentrati su te stesso, lavora su quello che ti piace. Ti conosco, fai video in cui mostri la persona che sei. Piano piano i follower arriveranno, i like arriveranno, anche se non parli male di me». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

Soraya a Dimitri: «Esci dalla bolla di Temptation Island»

L’ex protagonista del reality ha poi invitato Dimitri a costruire una propria identità lontano dal programma di Canale 5, ricordandogli che la popolarità ottenuta grazie a Temptation Island non durerà per sempre.

«Esci fuori dalla bolla di Temptation Island, perché prima o poi tutto questo finirà. Tu verrai dimenticato come verrò dimenticata anche io. Io non sarò più Soraya di Temptation Island tra cinque anni, come tu non sarai più il tentatore di Soraya».

Dietro la rabbia emerge però soprattutto la delusione per la fine di un rapporto al quale Soraya teneva. La ragazza ha ricordato la vicinanza nata durante e dopo il programma e il cambiamento che, a suo dire, sarebbe avvenuto successivamente: «Ci sono rimasta male perché avevamo creato un bel rapporto, ci volevamo bene. Tutto a un tratto è finito tutto perché ha iniziato a screditarmi sui social».

Il riferimento alla storia con Cristian Mascolino

Soraya ha affrontato anche quello che potrebbe essere stato uno dei motivi dell’allontanamento. Quando ha conosciuto Dimitri era appena uscita dalla difficile relazione con Cristian Mascolino e, proprio per questo, non si sentiva pronta a iniziare immediatamente una nuova storia.

«Se ci sei rimasto male, a me dispiace, ma ero uscita da una relazione molto importante e triste, pensavo fosse l’amore della mia vita, quindi scusami se non ero pronta a buttarmi tra le tue braccia. Non penso che questo ti dia il diritto di attaccarmi sui social in questo modo. Pensa alla tua vita, pensa alle tue cose come io ho pensato alle mie».

Soraya ha quindi sottolineato di non aver utilizzato Dimitri per alimentare i propri contenuti social e di essersi concentrata sulla sua vita e sul mondo beauty.

«A me non sembra che io ti abbia lanciato frecciatine o abbia fatto video dove ti discredito o comunque parlo di te. No, io sono concentrata su me stessa, faccio video di beauty, faccio video dove mostro tutta la mia vita. Tra qualche tempo tu rimarrai solo Dimitri, non sarai più Dimitri di Temptation Island, perché l’anno prossimo ci saranno nuove coppie, nuovi tentatori e rimarrà solo l’essenza che sei».

«Mi dispiace che sia finita così»

Nonostante la durezza dello sfogo, Soraya ha infine ammesso di conservare il dispiacere per come si sia concluso il loro rapporto, ricordando anche quanto Dimitri le sia stato vicino.

«Te lo dico da persona che ti ha voluto bene, perché io ti ho voluto bene e tu mi hai aiutato tantissimo, tantissimo. E mi dispiace che sia finita così. Non puoi continuare a essere legato e a buttare cacca su una persona per elevarti. Io questo l’ho imparato a mie spese, pensavo iniziassi a impararlo anche tu un pochino».