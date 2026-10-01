Soraya Sabetta a Verissimo: da Cristian a Dimitri, i tradimenti e i 7 chili persi. Tutti gli spoiler

Temptation Island si è concluso ormai da qualche tempo, ma resta alta la curiosità intorno alle coppie protagoniste dell'ultima edizione. Tra quelle che hanno fatto maggiormente discutere ci sono sicuramente Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, usciti separati dal falò di confronto finale dopo la forte vicinanza tra lei e il tentatore Dimitri Hristov e l'ammissione di Cristian di non essere più innamorato della fidanzata.

La storia aveva poi riservato ulteriori colpi di scena negli speciali Temptation Island e poi... e poi..., quando erano emerse chat attribuite a Cristian e le accuse di Soraya su diversi tradimenti avvenuti durante la loro relazione. Adesso è proprio Soraya a tornare sull'argomento nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L'intervista è stata registrata e andrà in onda sabato 3 ottobre su Canale 5. A fornire le anticipazioni su quanto raccontato dalla giovane è Lorenzo Pugnaloni.

Soraya: «Cristian non mi ha più contattata»

Secondo lo spoiler di Pugnaloni, Soraya ha raccontato che, dopo la registrazione di Temptation Island e poi... e poi..., Cristian non l'avrebbe più contattata. L'unico episodio successivo di cui sarebbe a conoscenza riguarda un incontro casuale tra l'ex fidanzato e suo fratello: i due si sarebbero incrociati in macchina limitandosi a scambiarsi un cenno. Soraya sarebbe poi tornata sui tradimenti, sostenendo che sarebbe stato lo stesso Cristian ad ammettere quanto accaduto: «Mi ha confessato di avermi tradita con quattro o cinque ragazze». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il momento più difficile: «Ho perso sette chili»

Particolarmente delicato il racconto di ciò che Soraya avrebbe vissuto dopo l'esperienza televisiva. Le numerose critiche ricevute sui social l'avrebbero colpita profondamente e alcune parole, secondo quanto raccontato, continuerebbero ancora oggi a pesarle.

«Ho perso circa sette chili», avrebbe rivelato, spiegando di essersi chiusa per due giorni nella propria camera e di avere anche disinstallato i social nel tentativo di allontanarsi dalla pressione e dai commenti online.

Soraya avrebbe parlato anche della vita attuale di Cristian, spiegando che, per quanto ne sa, continua a lavorare nell'azienda del padre, pur ritenendo possibile che in futuro possa scegliere una strada differente. Poi una precisazione su Nicole: Soraya avrebbe sottolineato di non averla mai criticata e di non avercela mai avuta con lei, escludendo quindi qualsiasi volontà di attribuirle responsabilità per quanto accaduto con Cristian.

La verità sulla frequentazione con Dimitri

Infine, spazio al rapporto con Dimitri Hristov, il tentatore al quale Soraya si era avvicinata durante Temptation Island. La frequentazione tra i due è terminata, ma Soraya avrebbe riconosciuto il sostegno ricevuto da Dimitri in uno dei periodi più complicati della sua vita: «Dopo Temptation Island mi è rimasto vicino e mi ha dato sostegno». In seguito, però, le loro strade si sono separate, chiudendo così anche il capitolo della conoscenza nata all'interno del reality.