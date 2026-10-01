Giovanni Grazioso e Alessia Pascarella, Sabrina Soussi vuota il sacco: «Lo diciamo che siete stati insieme?»

Alessia Pascarella parla per la prima volta della frequentazione con Giovanni Grazioso. Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Casa Lollo, formato ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, nella quale l'ex fidanzata di Lino Giuliano ha confermato di essere uscita con il nuovo tronista di Uomini e Donne. Alessia ha inoltre raccontato che i due si sarebbero incontrati anche durante l'estate in una villa, insieme ad altri ex protagonisti di Temptation Island. Una versione dei fatti che ha provocato la reazione di Sabrina Soussi, intervenuta poco dopo sui social.

La reazione di Sabrina Soussi

Attraverso una storia Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island ha lasciato intendere che tra Alessia e Giovanni potrebbe essere accaduto qualcosa di più rispetto a quanto raccontato nell'intervista. Sabrina lo ha fatto con una domanda decisamente esplicita: «L'intervista la rifacciamo e diciamo che siete stati insieme o lasciamo quella versione?».

Soussi ha poi precisato di non avere alcun interesse personale nella vicenda, spiegando però di essere infastidita dalle insinuazioni che sarebbero state fatte sul suo conto. E ha lasciato intendere di conoscere altri retroscena rimasti finora lontani dai social, sostenendo che dietro le quinte sarebbero accadute cose persino peggiori, che preferisce non raccontare «per rispetto». Poi l'affondo: «A che livello di ridicolizzazione siamo arrivati. Tutti finti perbenisti». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'intervento di Sabrina apre inevitabilmente nuovi interrogativi. Cosa sarebbe realmente accaduto tra Alessia Pascarella e Giovanni Grazioso? E quali sono i retroscena ai quali Soussi fa riferimento senza volerli svelare? Per il momento Alessia ha fornito la sua versione a Casa Lollo, mentre Sabrina sembra suggerire che ci sia ancora dell'altro da raccontare.