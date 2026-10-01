Uomini e Donne, svolta nel trono di Giovanni Grazioso: l'ex Sabrina Soussi arriva per corteggiarlo?

Il trono di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne è iniziato soltanto da pochi giorni, ma i colpi di scena non mancano. L'ex protagonista di Temptation Island, 31enne catanese, è stato presentato ufficialmente come nuovo tronista il 24 settembre, accolto con entusiasmo dal pubblico in studio. Adesso, però, potrebbe arrivare una sorpresa capace di rimettere completamente in discussione il suo percorso: Sabrina Soussi, la sua ex fidanzata, avrebbe chiesto di poter scendere le scale del dating show per corteggiarlo. Al momento si tratta di un'indiscrezione e non risulta una conferma ufficiale della redazione.

Sabrina pronta a riconquistare Giovanni?

A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza, che attraverso una storia Instagram ha scritto: «Sabrina avrebbe chiesto di corteggiare il suo ex Giovanni!». Un rumor che assume particolare rilevanza alla luce delle recenti dichiarazioni della ragazza. Ospite di Verissimo, Sabrina aveva infatti parlato apertamente dei sentimenti che ancora prova per l'ex compagno dopo quasi sette anni insieme: «Mi manca», aveva confessato, aggiungendo: «Volevo che fosse l'amore della mia vita perché è un bravissimo ragazzo». Alla domanda su un possibile ritorno insieme non aveva chiuso definitivamente la porta: «Non lo so, dovrei valutare tante cose».

La possibile discesa di Sabrina nello studio di Maria De Filippi avrebbe del clamoroso anche perché soltanto poche settimane fa circolava un'indiscrezione di segno completamente opposto: sempre secondo Venza, la giovane avrebbe addirittura bloccato Giovanni su WhatsApp dopo aver appreso della possibilità che l'ex fidanzato diventasse tronista. Anche quella voce non aveva ricevuto conferme ufficiali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Giovanni pensa a Martina, ma lei sceglie Giacomo

Nel frattempo Giovanni ha già movimentato le prime registrazioni. Il nuovo tronista ha mostrato un forte interesse per Martina Donati, corteggiatrice arrivata però a Uomini e Donne per conoscere Giacomo Vacalebre. Al termine di una registrazione Giovanni l'ha raggiunta in camerino dichiarandole il proprio interesse e spiegandole di aver pensato proprio a lei quando gli era stato chiesto quale ragazza avrebbe voluto conoscere. Martina, però, ha frenato immediatamente: «Ti ringrazio per l'interessamento, ma io sono scesa per Giacomo».

La scelta di Giovanni di concentrarsi su Martina ha provocato anche un duro confronto con Maria De Filippi. Nella registrazione del 29 settembre il tronista ha ammesso di non aver portato fuori nessuna delle ragazze arrivate per lui perché completamente focalizzato sulla Donati, lamentandosi contemporaneamente della mancata reazione delle sue corteggiatrici. La conduttrice lo ha incalzato: «Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più», facendogli notare che aveva incontrato quelle ragazze appena un paio di volte e non era ancora uscito con loro.

Un trono già esplosivo

In pochissimi giorni, dunque, il percorso di Giovanni Grazioso si è trasformato in uno dei più movimentati di questa prima parte della stagione: l'interesse per una corteggiatrice di un altro tronista, il richiamo di Maria De Filippi e ora la possibile irruzione della donna con cui ha condiviso quasi sette anni della sua vita. Se la redazione dovesse davvero accogliere la presunta richiesta di Sabrina Soussi, Giovanni si troverebbe davanti a una situazione completamente nuova: cercare un nuovo amore oppure fare nuovamente i conti con una storia che, almeno per Sabrina, potrebbe non essere ancora definitivamente chiusa.