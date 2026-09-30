Uomini e Donne, anticipazioni: Lory lascia il programma, Maria De Filippi perde la pazienza con Giovanni

Nuova registrazione ricca di colpi di scena a Uomini e Donne. Le anticipazioni riportate da Isa e Chia raccontano di momenti particolarmente movimentati sia nel Trono classico sia nel Trono Over.

A catalizzare l'attenzione sono stati soprattutto Giorgia Angeloni e Lory Ferrari, con il corteggiatore che ha deciso di abbandonare il programma, e Giovanni Grazioso, protagonista di un acceso confronto con Maria De Filippi.

Lory lascia Giorgia e abbandona il programma

Tra Giorgia Angeloni e Lory Ferrari la situazione sembra essere arrivata al capolinea. La tronista ha accusato il corteggiatore di essere diventato più freddo e distante rispetto all'inizio della loro conoscenza. Lory ha spiegato di non sentirsi completamente a proprio agio nel contesto televisivo, soprattutto per la sensazione di essere continuamente osservato e giudicato. Giorgia, delusa dal suo atteggiamento, ha inizialmente deciso di eliminarlo, ma Maria De Filippi è intervenuta invitandola a riflettere. Quando la tronista è sembrata disposta a fare un passo indietro, è arrivato il colpo di scena: è stato Lory a decidere di lasciare definitivamente il programma, nonostante i tentativi degli opinionisti di convincerlo a restare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Maria De Filippi perde la pazienza con Giovanni

Decisamente movimentato anche il percorso di Giovanni Grazioso. Il tronista ha raggiunto in camerino Martina Donati, arrivata a Uomini e Donne per conoscere Giacomo Vacalebre, manifestandole il proprio interesse e la volontà di uscire con lei. Martina, però, gli ha ribadito di voler continuare la conoscenza con Giacomo. Giovanni ha inoltre ammesso di non aver organizzato esterne con le proprie corteggiatrici perché concentrato proprio su Martina.

La situazione si è accesa quando Giovanni si è lamentato per la scarsa reazione delle ragazze arrivate per corteggiarlo. A quel punto Maria De Filippi gli ha fatto notare la contraddizione, ricordandogli che le aveva viste appena due volte e che non era neppure uscito con loro. Poi la conduttrice ha perso la pazienza: «Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più». Il tronista ha provato a spiegare di non essersela sentita di organizzare le esterne, ma Maria ha continuato a contestargli il comportamento, chiedendogli sostanzialmente quale reazione pretendesse dalle ragazze dopo aver rivolto tutte le sue attenzioni a un'altra corteggiatrice. Il botta e risposta si è concluso con un'altra battuta molto dura della conduttrice, che gli ha fatto capire senza mezzi termini quale avrebbe potuto essere la risposta delle sue corteggiatrici. Lo studio ha reagito con un applauso.

Antonio diviso tra Paola e Rosanna, Gemma torna da Fabio

Nel Trono Over continua invece l'indecisione di Antonio Marino, combattuto tra Paola Fatuzzo e Rosanna Siino. Antonio ha raccontato che avrebbe voluto raggiungere Paola in albergo per dichiararle il proprio amore, ma dopo aver parlato con Rosanna avrebbe cambiato idea. Il cavaliere ha ammesso di non sapere ancora quale delle due donne scegliere, mentre Rosanna non era presente alla registrazione.

Nuovo capitolo anche per Gemma Galgani e Fabio. I due sono usciti nuovamente insieme, ma questa volta le parti sembrano essersi invertite: Gemma avrebbe cercato maggiormente il contatto fisico, mostrandosi particolarmente affettuosa, mentre Fabio sarebbe apparso più freddo e sorpreso dal cambiamento della dama dopo le precedenti critiche nei suoi confronti. Spazio infine a Marina Brochetta, arrivata in studio con due tutori alle braccia dopo una caduta. Per lei si è presentato Antonino, già apparso a Uomini e Donne durante il particolare "trono" di Tina Cipollari. Marina ha deciso di tenerlo e iniziare la conoscenza.