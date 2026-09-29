Uomini e Donne, Ernesto Passaro ritrova l'amore: chi è la nuova fidanzata Antonella Masucci

Dopo la fine della tormentata frequentazione con Cristiana Anania, per Ernesto Passaro sembra essere arrivato il momento di voltare definitivamente pagina. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti ritrovato l’amore e, dopo i primi indizi pubblicati sui social, ha deciso di presentare ufficialmente la sua nuova compagna.

Dalla foto misteriosa alla presentazione sui social

Nelle scorse ore Ernesto aveva incuriosito i suoi follower pubblicando su Instagram una foto scattata in auto insieme a una ragazza, della quale però non aveva svelato l’identità. Nell’immagine lei appariva con la testa appoggiata sulla sua spalla, particolare che aveva immediatamente alimentato le indiscrezioni su una nuova relazione. Poco dopo è arrivata la conferma: Passaro ha pubblicato altre immagini insieme alla nuova fidanzata, mostrando anche un mazzo di rose rosse che le ha regalato. Ad accompagnare il post una frase romantica: «Mai nulla accade per caso». La ragazza ha poi condiviso nelle sue storie Instagram le rose ricevute, contenuto successivamente rilanciato dallo stesso Ernesto.

Chi è Antonella Masucci

La nuova compagna dell’ex corteggiatore si chiama Antonella Masucci. Pugliese, conta circa 30mila follower sui social e si presenta come una «creator di contenuti ironici». Sul suo profilo alterna video caratterizzati da ironia e sarcasmo a fotografie e momenti della vita quotidiana, spiegando nella sua presentazione: «Le storie sono vere, io ci metto il sarcasmo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ernesto Passaro racconta la nuova storia d’amore

A raccontare qualcosa in più sulla relazione è stato lo stesso Ernesto Passaro in un’intervista a Eva 3000. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato che, dopo quanto vissuto in passato, pensava che alcune emozioni si fossero ormai spente. Poi l’incontro con Antonella avrebbe cambiato tutto: «Una ragazza capace di riportare leggerezza dove c’era solo diffidenza, sorrisi dove avevo smesso di cercarli e soprattutto emozioni che non pensavo di poter provare ancora».

Passaro preferisce non fare previsioni sul futuro della relazione, ma non nasconde quanto questo nuovo incontro lo abbia colpito: «Non so dove ci porterà questo incontro, ma so che alcune persone arrivano nella nostra vita senza preavviso e riescono, semplicemente con il loro modo di essere, a ricordarci quanto sia bello tornare a sentire qualcosa. E Antonella, in questo, è stata una bellissima sorpresa!».