GF Vip, Guendalina Tavassi e lo sbattitore “impazzito”: in pochi secondi è il caos

Al Grande Fratello Vip non servono necessariamente confronti accesi, nomination o colpi di scena per regalare qualche minuto di puro divertimento. A volte bastano una ciotola, uno sbattitore elettrico e un ciambellone che proprio non ne vuole sapere di venire come dovrebbe.

Protagonista della divertente disavventura culinaria è Guendalina Tavassi, che decide di mettersi alla prova in cucina preparando un dolce per gli altri inquilini della Casa. Le intenzioni sono certamente buone, il risultato un po' meno. Quella che dovrebbe essere una normale preparazione si trasforma infatti in una piccola sequenza comica, immortalata dalle telecamere e rilanciata sui social del programma.

Lo sbattitore tradisce Guendalina: schizzi in cucina

Guendalina è alle prese con l'impasto e utilizza uno sbattitore elettrico con le fruste per amalgamare gli ingredienti. Tutto sembra procedere normalmente, ma basta poco perché la situazione sfugga di mano. Lo sbattitore fa schizzare il composto fuori dalla ciotola e parte dell'impasto finisce anche sugli altri concorrenti che si trovano intorno a lei. Una scena improvvisa che scatena inevitabilmente le reazioni divertite dei presenti. La Tavassi, però, non si arrende e prosegue nella preparazione: ormai il ciambellone deve arrivare fino al forno, anche perché dopo tanto lavoro sarebbe un peccato fermarsi proprio sul più bello. E forse è proprio qui che il video diventa ancora più divertente: dopo l'incidente con le fruste, resta infatti da scoprire quale sarà il risultato di tanta fatica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il ciambellone esce dal forno, ma sembra un frisbee

Ed è nella seconda parte del filmato che arriva il vero colpo di scena culinario. Il dolce è finalmente pronto, ma a prima vista c'è qualcosa che non torna. Il classico ciambellone alto e soffice che probabilmente Guendalina immaginava di portare in tavola ha lasciato il posto a qualcosa di decisamente più basso e schiacciato. Tanto che, osservandone forma e spessore, ricorda più un frisbee che un ciambellone.