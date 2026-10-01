Franceska Nuredini irritata con Megan Ria, l'indiscrezione: «Furiosa dopo quello che ha sentito al GF Vip»

Il rapporto tra Megan Ria e Franceska Nuredini continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Le due erano molto amiche, ma improvvisamente il loro rapporto si è interrotto e proprio questa rottura è diventata uno degli argomenti che stanno alimentando la curiosità del pubblico. Megan ha affrontato più volte la vicenda durante la sua permanenza nel reality, pur senza chiarire fino in fondo cosa abbia determinato la fine dell'amicizia con l'attuale compagna di Elodie.

Franceska sarebbe furiosa con Megan

A fornire nuovi particolari è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo il giornalista, Franceska non avrebbe affatto gradito i continui riferimenti alla sua persona da parte dell'ex amica e sarebbe arrivata a una vera e propria sfuriata dopo aver ascoltato le ultime parole pronunciate da Megan nella Casa.

«Franceska Nuredini è andata su tutte le furie nel constatare che Megan Ria, sua ex amica e oggi concorrente del Grande Fratello Vip, non perda occasione per parlare di lei nella Casa più spiata d’Italia. La compagna di Elodie non tollera che il suo nome venga strumentalizzato dall’esuberante Megan a fini autopromozionali», scrive Dandolo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La presunta diffida di Elodie

Ma c'è un ulteriore retroscena. Sempre secondo quanto riportato da Oggi, Elodie avrebbe diffidato Megan Ria dal fare pubblicamente il suo nome e quello di Franceska già prima dell'ingresso della concorrente nel reality.

«Ci risulta che Franceska qualche giorno fa abbia addirittura fatto una sfuriata tra le quattro mura di casa. La ragione? L’ennesimo riferimento a lei in diretta tv da parte di Megan, nonostante Elodie l’avesse diffidata dal fare i loro nomi (il suo e quello della partner) pubblicamente alla vigilia del programma». Dandolo parla addirittura di una «diffida d’amore», sostenendo che per Elodie «la serenità di Franceska viene prima di tutto e va tutelata e protetta».

Resta il mistero sulla fine dell'amicizia

Non sono ancora noti i motivi che avrebbero portato alla rottura tra Megan e Franceska. La gieffina ha sempre precisato che tra loro ci sarebbe stata soltanto una forte amicizia, escludendo quindi retroscena sentimentali che avrebbero potuto creare problemi nel rapporto tra Franceska ed Elodie. Il mistero, dunque, rimane e con Megan ancora nella Casa del GF Vip è probabile che la vicenda torni nuovamente al centro delle dinamiche del reality.