“Ciambellone Gate” al GF Vip: il dolce è un flop, poi iniziano i problemi intestinali. Cos'è successo

Al Grande Fratello Vip Andreas Müller ha deciso di mettere momentaneamente da parte passi di danza e coreografie per cimentarsi con la pasticceria. Il risultato? Più che un soffice ciambellone, quello uscito dalle mani del ballerino ricorda per forma e consistenza un frisbee.

Un esperimento culinario decisamente rivedibile che, inevitabilmente, ha regalato un momento tutto da ridere nella Casa e sui social.

Il “frisbee” di Andreas Müller

Andreas si mette all'opera in cucina con le migliori intenzioni. Prepara l'impasto, inforna e attende il risultato. Ma quando arriva il momento di vedere e soprattutto assaggiare il dolce, l'aspetto non è propriamente quello del classico ciambellone alto e soffice.

Il dolce appare basso e compatto. Talmente schiacciato che definirlo un ciambellone richiede una certa dose di fantasia: il paragone con un frisbee viene quasi naturale.

Ma l'aspetto estetico sarebbe stato il problema minore.

Dopo l'assaggio iniziano i problemi

Alcuni concorrenti che hanno mangiato il ciambellone hanno successivamente lamentato disturbi gastrointestinali, e a quel punto il malcapitato dolce di Andreas è inevitabilmente finito sotto i riflettori. La singolare coincidenza non è sfuggita agli inquilini della Casa e neppure al pubblico che segue il reality sui social, dove il “ciambellone-frisbee” di Müller è diventato materiale perfetto per battute e commenti ironici.