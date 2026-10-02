Grande Fratello Vip, un topo scatena il panico nella Casa: la regia costretta ad intervenire

Un ospite decisamente inatteso ha movimentato la serata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ieri sera Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia si trovavano in giardino a parlare del caro vita a Milano quando, improvvisamente, dall’interno della Casa sono arrivate delle urla. A lanciare l’allarme è stata Giulia Provvedi: «Ragazzi c’è un topo, è qui, c’è un topo in casa, aiuto!».

Marina La Rosa, inizialmente convinta che si trattasse di uno scherzo, ha replicato: «Dai basta, non è vero». Ma Giulia ha continuato a gridare ed è corsa impaurita in giardino, mentre gli altri concorrenti si sono precipitati verso la cucina, dove era stato avvistato il roditore. La Provvedi è salita sopra una poltrona e dalla Casa sono arrivate altre urla. A quel punto la regia è intervenuta togliendo l’audio e, dopo aver lasciato per qualche istante l’inquadratura sul giardino, ha spostato le telecamere nella camera da letto, dove due gieffini dormivano completamente coperti dalle lenzuola. Successivamente Giulia ha raccontato che il topo sarebbe stato visto prima in cucina e poi in salone. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Guendalina Tavassi scherza sul topo

Per una decina di minuti gli spettatori della diretta hanno continuato a vedere la camera da letto, fino a quando la regia è tornata in giardino. Qui Guendalina Tavassi, insieme a Piera Meloni e Marina La Rosa, stava facendo gli auguri alla figlia Chloe. Inevitabile l’ironia sull’ospite indesiderato: «Amore auguri, c’è un topo per te!», ha scherzato Guendalina. Poi, dopo un brindisi e qualche nota di Happy Birthday, ha aggiunto: «Intanto andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa».

Un episodio curioso, ma tutt’altro che inedito nella lunga storia del reality: negli anni, infatti, sono state diverse le incursioni di roditori raccontate o immortalate dalle telecamere della Casa.

I topi nella Casa del Grande Fratello: tutti i precedenti

Bisogna tornare indietro di parecchi anni per ritrovare alcuni dei primi episodi diventati di dominio pubblico. Nel Grande Fratello 12, nel 2012, Leone Guicciardini, Amedeo Aterrano e Kiran Maccali si trovarono alle prese con un roditore nella zona del Tugurio. Tre anni dopo, durante il GF 14, un topo venne ripreso di notte mentre si aggirava accanto al letto dove dormivano Rebecca De Pasquale e Simone Nicastri. Nel GF Vip 5, invece, fu Patrizia De Blanck a raccontare di aver avuto a che fare addirittura con due topi di campagna, uno piccolo e uno più grande. La contessa spiegò di non averne particolare paura e raccontò persino di aver lasciato del cibo a uno dei roditori. Nella stessa edizione circolarono anche immagini di un presunto topo vicino al letto di Tommaso Zorzi, ma in quel caso l’avvistamento non fu altrettanto chiaro e documentato.

La situazione si ripeté nel GF Vip 6. Nell’ottobre 2021 un topo venne avvistato in cucina, provocando le reazioni di Jessica Selassié, Ainett Stephens, Jo Squillo e degli altri concorrenti presenti. Qualche mese dopo fu invece Gianmaria Antinolfi a raccontare un incontro decisamente più ravvicinato: l’imprenditore disse di aver visto un topo nella zona del confessionale e che l’animale gli sarebbe addirittura saltato addosso prima di fuggire all’interno della Casa.

Nel gennaio 2023, durante il GF Vip 7, toccò poi ad Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli: i due si accorsero della presenza di roditori nella parte alta della cucina. Spinalbese, armato di scopa, cercò di stanarli, mentre Maestrelli preferì mantenersi a distanza, arrivando a parlare di animali «grossi come pantegane».

Gli avvistamenti sono proseguiti anche nelle edizioni più recenti. Nel Grande Fratello 2024/2025, Mariavittoria Minghetti raccontò di aver visto qualcosa correre nella Casa e poco dopo Amanda Lecciso annunciò agli altri concorrenti di aver visto entrare un topo in cucina. Anche in quella circostanza non mancarono paura e urla, mentre Jessica Morlacchi chiese ai compagni di non fare del male all’animale.

L’episodio di ieri sera con Giulia Provvedi allunga dunque una storia che attraversa diverse edizioni del reality: cambiano i concorrenti, cambiano i conduttori e cambiano le dinamiche della Casa, ma ogni tanto, dalla porta più famosa della televisione italiana, sembra riuscire a entrare anche qualche “inquilino” non previsto.