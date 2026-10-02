GF Vip, scoppia il “diarrea-gate” dopo il ciambellone: otto Vip ko, scatta la corsa al bagno

Prima lo sbattitore “impazzito”, poi il ciambellone dalla forma decisamente insolita e, infine, le corse in bagno. L'esperimento culinario di Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip continua a far parlare e sui social è già stato ribattezzato “bagno-gate”.

Guendalina si era messa ai fornelli per preparare un ciambellone agli altri concorrenti. La preparazione non era iniziata nel migliore dei modi: lo sbattitore elettrico aveva fatto schizzare l'impasto fuori dalla ciotola, coinvolgendo anche alcuni degli inquilini presenti in cucina. Una scena diventata immediatamente virale.

Alla fine, però, il dolce era arrivato in forno. Il risultato aveva suscitato altre risate: basso e schiacciato, il ciambellone ricordava più un frisbee che la classica torta alta e soffice. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dopo il ciambellone iniziano le corse in bagno

La storia, tuttavia, non sarebbe finita lì. Dopo aver assaggiato il dolce, alcuni concorrenti hanno lamentato disturbi intestinali, dando il via a una vera e propria emergenza bagno nella Casa.

Sui social alcuni utenti hanno parlato addirittura di otto Vip alle prese con problemi gastrointestinali. Il collegamento con il ciambellone è stato immediato e il curioso episodio è rapidamente diventato uno degli argomenti più commentati dagli spettatori del reality.

La risposta di Guendalina: «Vi lamentavate che non andavate al bagno…»

E Guendalina? Come spesso accade, la Tavassi ha affrontato la situazione con ironia.

Di fronte alle lamentele dei coinquilini avrebbe infatti commentato: «Vi lamentavate che non andavate al bagno…», trasformando l'incidente culinario nell'ennesimo momento comico della sua permanenza al Grande Fratello Vip.

Dallo sbattitore che sparge l'impasto per la cucina al ciambellone-frisbee, fino alle improvvise corse verso la toilette: il debutto di Guendalina Tavassi come pasticciera della Casa difficilmente verrà dimenticato dagli altri concorrenti.