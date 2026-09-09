Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sposa nel nuovo promo: quando inizia e chi sono i 18 concorrenti

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaprire la Porta Rossa. La nuova edizione del reality di Canale 5 partirà giovedì 17 settembre 2026, ancora una volta con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

A pochi giorni dal debutto, a catturare l'attenzione è soprattutto il nuovo promo, nel quale Ilary Blasi ha deciso di giocare con un altro appuntamento ormai imminente della sua vita: il matrimonio con Bastian Muller, previsto domenica 13 settembre.

Ilary Blasi in abito da sposa nel promo del GF Vip

Nel filmato promozionale Ilary apre inizialmente la porta del camerino indossando un abito rosso. Si guarda e, con la consueta ironia, esclama: «Ah no, non era questo il vestito». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La porta si richiude e, pochi istanti dopo, la conduttrice ricompare completamente trasformata: abito bianco da sposa, modello a sirena, scollatura a V, applicazioni floreali e velo.

«Eccolo il vestito giusto», dice sorridendo. Un evidente riferimento alle nozze ormai vicinissime, utilizzato però per accendere i riflettori sul ritorno del Grande Fratello Vip. Il messaggio che accompagna il promo prosegue sullo stesso registro: «Per certe occasioni, meglio farsi trovare pronti».

Naturalmente non dovrebbe essere questo l'abito scelto dalla conduttrice per il matrimonio vero e proprio.

Il Grande Fratello Vip inizia il 17 settembre

Archiviato il matrimonio, per Ilary Blasi arriverà immediatamente il momento di tornare al lavoro. Giovedì 17 settembre, appena quattro giorni dopo le nozze, sarà infatti in diretta in prima serata su Canale 5 per inaugurare la nuova edizione del reality.

Al suo fianco ritroverà Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare quanto accadrà nella Casa tra nomination, eliminazioni, alleanze e inevitabili scontri.

I 18 concorrenti attesi nella Casa

Intanto il cast è ormai delineato. Alcuni nomi sono già stati annunciati direttamente dai canali ufficiali del Grande Fratello, mentre l'elenco completo dei 18 protagonisti è stato anticipato da Davide Maggio.

Ecco i concorrenti indicati per la nuova edizione:

Simone Annichiarico, conduttore televisivo e figlio di Walter Chiari e Alida Chelli; Alex Belli, attore e modello, già grande protagonista del GF Vip; Giancarlo Danto, personal trainer e volto social; Carmen Di Pietro, showgirl e veterana dei reality; Giacomo Gallani, modello e personaggio social; Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello; Marina La Rosa, indimenticata protagonista della prima edizione del reality; Valeria Marini, showgirl tra i personaggi più conosciuti della televisione italiana; Megan Ria, ballerina diventata popolare grazie ad Amici; Piera Meloni, volto social e televisivo; Federica Morello, content creator e personaggio televisivo; Moreno Morello, storico inviato di Striscia la Notizia; Andreas Muller, ballerino e vincitore di Amici; Michelle Masullo, dj e modella; Giulia Provvedi, cantante e influencer del duo Le Donatella; Alessandro Roncaccia, modello e imprenditore romano; Guendalina Tavassi, influencer e volto storico dei reality; Alessandro Varsi, ristoratore romano già protagonista di Too Hot to Handle Italia.

Un cast costruito quindi mescolando vecchie conoscenze del Grande Fratello, protagonisti dei reality, showgirl, ballerini, influencer e volti più giovani del mondo social.

I ritorni che promettono scintille

Tra i nomi destinati a far discutere spiccano soprattutto Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa e Valeria Marini. Personaggi che conoscono molto bene le dinamiche dei reality e che potrebbero diventare immediatamente protagonisti della Casa.

Non mancano però le curiosità legate agli esordienti. Moreno Morello, per anni impegnato come inviato di Striscia la Notizia, si troverà per esempio dall'altra parte delle telecamere, osservato 24 ore su 24.

Attenzione anche ad Andreas Muller e Megan Ria, entrambi provenienti dal mondo di Amici, e ai concorrenti meno conosciuti dal grande pubblico, sui quali la produzione potrebbe puntare per creare dinamiche nuove.

Ilary tra matrimonio e Grande Fratello

Per Ilary Blasi saranno dunque giorni particolarmente intensi. Prima le nozze con Bastian Muller, domenica 13 settembre nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone a Ravello, poi il ritorno davanti alle telecamere.

Il 17 settembre si accenderanno nuovamente le luci della Casa più spiata d'Italia. E il promo in abito da sposa sembra già anticipare quale sarà uno degli ingredienti della nuova edizione: l'ironia di Ilary Blasi, pronta ancora una volta a mescolare spettacolo, improvvisazione e vita privata.