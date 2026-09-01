Belén replica a Corona dopo le rivelazioni a Falsissimo: «Sono serena, lui continua imperterrito»

Non si è fatta attendere la replica di Belén Rodriguez alle nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona. Dopo la puntata di Falsissimo pubblicata nella serata di lunedì 31 agosto, nella quale l'ex re dei paparazzi ha parlato della showgirl argentina e di alcuni componenti della sua famiglia, Belén ha deciso di intervenire personalmente.

Corona, nel corso del suo format, avrebbe ricostruito diversi episodi riguardanti la vita privata della showgirl, tirando in ballo anche la sorella Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il matrimonio con Stefano De Martino.

Affermazioni e testimonianze che Belén respinge, mostrandosi intenzionata a tutelare la propria immagine anche attraverso le vie legali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Belén: «Sono serena»

La showgirl ha risposto quasi in contemporanea alla diffusione della puntata. Interpellata sulle dichiarazioni dell'ex compagno, ha innanzitutto voluto rassicurare sul proprio stato d'animo.

«Sono serena. I reati sono reati, lui continua imperterrito», avrebbe commentato Rodriguez, lasciando intendere di non voler assistere passivamente alla diffusione di ricostruzioni che ritiene non corrispondenti alla realtà.

Belén avrebbe inoltre manifestato l'intenzione di andare fino in fondo alla vicenda e di verificare l'identità di alcune delle persone le cui testimonianze sono state riportate nel format di Corona.

«Non so chi sia quel tipo. Ma domani trovo il nome e lo chiamo», ha affermato.

Il duro messaggio all'ex compagno

Il rapporto sentimentale tra Belén Rodriguez e Fabrizio Corona si concluse oltre dieci anni fa. Successivamente la showgirl si legò a Stefano De Martino, che sarebbe diventato suo marito e dal quale ha avuto il figlio Santiago.

Nonostante la separazione, negli anni Belén e Corona avevano più volte ricordato senza particolare astio la loro storia. Le ultime dichiarazioni dell'ex fotografo sembrano però aver definitivamente incrinato quell'equilibrio.

Rodriguez si è espressa duramente, chiamando in causa anche la responsabilità nei confronti dei figli: «Purtroppo i reati sono reati. E quella persona continua imperterrita. Credimi, almeno per i suoi figli si fermasse».

Parole che lasciano presagire un nuovo capitolo dello scontro. Questa volta, però, la contrapposizione potrebbe non consumarsi soltanto sui social o attraverso dichiarazioni pubbliche: Belén sembra intenzionata a valutare ogni strada per tutelare sé stessa e la propria immagine.